不容忽視！《任天堂明星大亂鬥》總監談AI：認現今開發唯一出路

生成式AI隨著技術進步,於各大創作領域開始廣泛使用,先前知名遊戲開發引擎Unity就有提出AI對遊戲產業開發影響。而近日《任天堂明星大亂鬥》總監櫻井政博也發表AI看法,認為由於近幾年遊戲開發耗時太長,如果失利將面臨大規模裁員,目前能想到的唯一解決方案就是利用AI。

▼《任天堂明星大亂鬥》總監櫻井政博談AI。(圖/翻攝自Twitter/Masahiro Sakura)

根據外媒報導,近期關於遊戲業界負面消息,可說是層出不窮,包括工作室大量裁員、遊戲取消以及遊戲延期等消息,讓遊戲業受到相當大的打擊。對此,許多人就開始擔心遊戲的未來,而近日《任天堂明星大亂鬥》總監櫻井政博接受了日本媒體訪問,其中發表關於目前遊戲產業所看到的現象,認為大型遊戲開發在目前的狀態處於不穩定狀態,因為一年比一年所開發的時間還要長,其中多半都是為了修正遊戲問題與最佳化,再加上玩家近幾年追求遊戲完美、快速且便宜,因此他能想到的唯一解決方案就是利用人工智慧來提高工作效率,使大型專案可縮短不必要的時間。

雖說能有效解決目前開發人員所遇到的問題,但也會產生像是盜圖、作品抄襲等,因此他也表示,沒辦法預測未來會發生什麼,壞事隨時都有可能發生,只能想盡辦法改變現狀,以此因應未來。

另外,先前遊戲製作人橫尾太郎也發表AI看法,如果使用人工智慧無法減輕他們的工作負擔,反而會讓他們被解僱,取而代之的是人工智慧,淪為「吟遊詩人」處境。

