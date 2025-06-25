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不容忽視！《任天堂明星大亂鬥》總監談AI：認現今開發唯一出路

記者黃冠瑋／綜合報導

生成式AI隨著技術進步，於各大創作領域開始廣泛使用，先前知名遊戲開發引擎Unity就有提出AI對遊戲產業開發影響。而近日《任天堂明星大亂鬥》總監櫻井政博也發表AI看法，認為由於近幾年遊戲開發耗時太長，如果失利將面臨大規模裁員，目前能想到的唯一解決方案就是利用AI。

▼《任天堂明星大亂鬥》總監櫻井政博談AI。（圖／翻攝自Twitter／Masahiro Sakura）

▲▼《任天堂明星大亂鬥》總監櫻井政博談AI。（圖／翻攝自Twitter／Masahiro Sakura）

根據外媒報導，近期關於遊戲業界負面消息，可說是層出不窮，包括工作室大量裁員、遊戲取消以及遊戲延期等消息，讓遊戲業受到相當大的打擊。對此，許多人就開始擔心遊戲的未來，而近日《任天堂明星大亂鬥》總監櫻井政博接受了日本媒體訪問，其中發表關於目前遊戲產業所看到的現象，認為大型遊戲開發在目前的狀態處於不穩定狀態，因為一年比一年所開發的時間還要長，其中多半都是為了修正遊戲問題與最佳化，再加上玩家近幾年追求遊戲完美、快速且便宜，因此他能想到的唯一解決方案就是利用人工智慧來提高工作效率，使大型專案可縮短不必要的時間。

雖說能有效解決目前開發人員所遇到的問題，但也會產生像是盜圖、作品抄襲等，因此他也表示，沒辦法預測未來會發生什麼，壞事隨時都有可能發生，只能想盡辦法改變現狀，以此因應未來。

另外，先前遊戲製作人橫尾太郎也發表AI看法，如果使用人工智慧無法減輕他們的工作負擔，反而會讓他們被解僱，取而代之的是人工智慧，淪為「吟遊詩人」處境。

關鍵字：AI任天堂明星大亂鬥

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