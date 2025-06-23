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Switch 2用戶小心！用燒錄卡玩新主機恐永久封鎖...網回報災情

記者楊智仁／綜合報導

根據部分玩家的回報，任天堂似乎正在封鎖使用特定快閃卡匣（Flash Cart）來運行遊戲的 Switch 2 主機，目前已有多位用戶表示，在插入名為「MIG Switch（或稱 MIG Flash）」的燒錄卡後，新主機遭永久封鎖無法上網。

▼用燒錄卡玩新主機恐永久封鎖 。（圖／記者蘇晟彥攝） ▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

MIG 燒錄卡可插入 Switch 主機，讓玩家讀取已儲存於卡匣內的遊戲檔案，來源可以是玩家自己備份的遊戲，也可以是網路上取得的盜版檔案，這類裝置類似過去在 Nintendo DS 系統上流行的 R4 卡，本質上就是以一張卡讀取遊戲備份。任天堂近年積極打擊盜版行為，無論是硬體模組還是非法遊戲分享網站都曾提告，因此對 MIG 這類裝置採取強硬態度也不令人意外。

網友分享自己遭封鎖的經驗，並附上主機顯示錯誤代碼 2124-4508 截圖，該訊息指出「此主機已被任天堂限制使用線上服務。」根據任天堂官方說明，這個錯誤代碼代表主機因違反使用者協議而遭永久封鎖網路功能，該名網友表示，「我使用 MIG Switch 運行的是自己合法備份的實體遊戲，但主機仍被封鎖，看來任天堂已能偵測到某些異常。我強烈建議大家不要在 Switch 2 使用 MIG Switch，它本來就風險高，在 Switch 2 上風險更大。」

不只推特，Reddit 上也有玩家回報使用後主機遭封，用戶表示他僅僅將 MIG Switch 插入 Switch 2 測試，畫面顯示了遊戲標題卻無法啟動，甚至試圖下載更新就結束了。儘管尚未確認任天堂是如何偵測 MIG 卡匣的使用，但多數跡象顯示，任天堂正積極監控非授權硬體與備份檔案使用行為。

關鍵字：Switch 2

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