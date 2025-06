Switch 2用戶小心！用燒錄卡玩新主機恐永久封鎖...網回報災情

記者楊智仁/綜合報導

根據部分玩家的回報,任天堂似乎正在封鎖使用特定快閃卡匣(Flash Cart)來運行遊戲的 Switch 2 主機,目前已有多位用戶表示,在插入名為「MIG Switch(或稱 MIG Flash)」的燒錄卡後,新主機遭永久封鎖無法上網。

▼用燒錄卡玩新主機恐永久封鎖 。(圖/記者蘇晟彥攝)

MIG 燒錄卡可插入 Switch 主機,讓玩家讀取已儲存於卡匣內的遊戲檔案,來源可以是玩家自己備份的遊戲,也可以是網路上取得的盜版檔案,這類裝置類似過去在 Nintendo DS 系統上流行的 R4 卡,本質上就是以一張卡讀取遊戲備份。任天堂近年積極打擊盜版行為,無論是硬體模組還是非法遊戲分享網站都曾提告,因此對 MIG 這類裝置採取強硬態度也不令人意外。

網友分享自己遭封鎖的經驗,並附上主機顯示錯誤代碼 2124-4508 截圖,該訊息指出「此主機已被任天堂限制使用線上服務。」根據任天堂官方說明,這個錯誤代碼代表主機因違反使用者協議而遭永久封鎖網路功能,該名網友表示,「我使用 MIG Switch 運行的是自己合法備份的實體遊戲,但主機仍被封鎖,看來任天堂已能偵測到某些異常。我強烈建議大家不要在 Switch 2 使用 MIG Switch,它本來就風險高,在 Switch 2 上風險更大。」

不只推特,Reddit 上也有玩家回報使用後主機遭封,用戶表示他僅僅將 MIG Switch 插入 Switch 2 測試,畫面顯示了遊戲標題卻無法啟動,甚至試圖下載更新就結束了。儘管尚未確認任天堂是如何偵測 MIG 卡匣的使用,但多數跡象顯示,任天堂正積極監控非授權硬體與備份檔案使用行為。

My Switch 2 test has been banned, after using the mig switch with perfectly legal dumps of my own cartridges, so it would seem that Nintendo can detect something

Similar reports on reddit are starting to come in.https://t.co/nbPMlRWSaPhttps://t.co/3eq6dkbFMi

I strongly… pic.twitter.com/btzjQYJzE4