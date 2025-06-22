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《我的英雄學院》原畫展東京開跑！五展區現英雄成長與死鬥珍貴手稿

記者楊智仁／綜合報導

由漫畫家堀越耕平創作的《我的英雄學院》原畫展，將於2025年6月21日至8月31日 在東京京橋的 CREATIVE MUSEUM TOKYO 盛大舉行。展覽完整呈現漫畫原稿、數位作畫過程資料，還設有原創周邊販售區，是粉絲不可錯過的盛會。

▲▼我英展。（圖／翻攝自官網）

展場由多個主題區域組成，觀眾可循序沉浸式參觀，《我的英雄學院》序章區以原創報紙樣式回顧故事中的重大事件，並展出共41幅單行本封面插畫，一次飽覽系列的視覺歷史。【Zone 1 夢想化為現實】描繪主角綠谷出久自入學雄英高校以來，直到與敵人展開全面戰爭前的英雄成長歷程，展區中央特別聚焦數位主要角色的精彩原畫，並附有作者堀越耕平當時的心境與創作解說。

▲▼我英展。（圖／翻攝自官網）

【Zone 2 英雄飽和社會的終焉】此區展示進入最終章、第二次決戰前夕的關鍵原稿，除了完成稿，更包括創作過程中的分鏡、草稿與鉛筆線畫。現場最大亮點之一，是以堀越老師特別繪製草圖為基礎製作的1:1等身「黑化Deku」模型，成為必拍打卡熱點。

▲▼我英展。（圖／翻攝自官網）

【Zone 3 英雄與敵人 最終之戰】進入「第二次決戰」戰火核心，以全景展示空間重現決戰場面，搭配瓦礫造型與旗幟構成場景，逼真呈現英雄與敵人間激烈的最終對抗。【Zone 4｜連結的意志】聚焦於主角與宿敵死柄木弔、All For One之間的生死決戰，本區設置大型特製展牆，展出堀越老師為展覽繪製的主視覺圖「英雄VS敵人」特大尺寸全景，氣勢十足。

【Zone 5 少年少女重拾的日常】壓軸展區首度公開單行本最終卷全新繪製第431話線稿原畫，並同步展出兩張主視覺：「英雄VS敵人」與「綠谷出久×死柄木弔」，更多詳細資訊可以至官網查詢。

▲▼我英展。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：我的英雄學院

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