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《光與夜之戀》2週年慶典開跑　限定紀念快印機打造專屬甜蜜時光

記者蘇晟彥／綜合報導

唯數娛樂代理發行高沉浸互動戀愛手遊《光與夜之戀》繁中版歡慶2週年，即日起至22日，將在松山文創園區舉辦二週年線下慶典，現場以「寂靜撞擊：2624」二週年紀念主題進行佈置設計，邀請各位設計師一起到現場感受2624年的漫漫星河氛圍，與心儀男主攜手共度這個別具意義的時刻。


▲▼ 《光與夜之戀》 。（圖／唯數提供）

【W116 男澡堂】 展區以大型打卡佈置、互動體驗為主，由入口進場首先會看到的是五位男主的訂製合照框，可供設計師們合照打卡；室內空間整體以「寂靜撞擊：2624」主題精心打造，除了有精美的主視覺佈景，官方還特別準備了五位男主的微型小屋，可供設計師擺放自己的公仔、娃娃拍照留念，沉浸體驗感十足。另外，設計師還可以在「光啟終端」留言牆上自由留下自己想對男主說的話或者心願，寰宇群星的氛圍之中，留下難忘的週年回憶。

【W113 炊事場】 展區以《光與夜之戀》繁中版紀念周邊展示與現場預購販售為主，場內也設計了帥氣且氣派的大型視覺牆面，讓設計師們能盡情欣賞心儀的男主。除了繁中版二週年的限定周邊商品，官方也特地準備了本次活動限定的「二週年紀念快印機」，設計師們只要登入自己的Instagram帳號，即可自由選擇想列印的照片並搭配帥氣男主的特製造型框。
 

▲▼ 《光與夜之戀》 。（圖／唯數提供）

週年福利滿滿！現場贈設計師入場禮 & 社群同歡週年禮
為期四天的《光與夜之戀》二週年慶典除了現場精美的打卡佈置，官方也準備了活動限定贈品送給前來共襄盛舉的設計師們，一起定格留念二週年這個特別的時刻：

【設計師入場禮】活動方式
活動期間，憑【W113 男澡堂】入場整理券，於入場時出示《光與夜之戀》遊戲等級驗證後即可直接獲得。

【社群同歡週年禮】活動方式
STEP 1. 於 6/19 (四) ─ 6/22 (日) 開放期間，於【Ｗ116 男澡堂】、【Ｗ113 炊事場】展區拍攝任意包含《光與夜之戀》元素的照片。

STEP 2. 將照片上傳至Facebook、Instagram或Threads（必須設定為公開，貼文或限時動態皆可），標註 Hashtag #光與夜之戀二週年。

STEP 3. 於【Ｗ116 男澡堂】出口「兌換處」憑該場次「入場整理券」，
並出示畫面給工作人員，即可兌換社群同歡週年禮「第023號光啟城身分卡組」1組（一套共5張）。

▲▼ 《光與夜之戀》 。（圖／唯數提供）

活動資訊
✦ 寂靜撞擊：2624 ✦《光與夜之戀》二週年慶典 ✦
活動時間：
6/19(四) 12:10 - 17:15 （11:00-11:45 為媒體時段不開放）
6/20(五) 11:00 - 17:15 （最後梯次入場16:45）
6/21(六) 11:00 - 17:15 （最後梯次入場16:45）
6/22(日) 11:00 - 16:15 （最後梯次入場16:15）

活動地點：松山文創園區 (台北市信義區光復南路133號）
A7W 西向製菸工廠一樓：Ｗ113 炊事場＆Ｗ116 男澡堂

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