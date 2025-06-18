ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

20年寶可夢收藏沒了...玩家Switch 2存檔遺失　網提一轉移建議

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，有部分 Nintendo Switch 2 使用者回報，將原本 Switch 資料轉移到新主機時，發生 《寶可夢》系列遊戲存檔遺失的情況，因此他們強烈建議其他玩家在開啟新主機並進行系統轉移前，務必先利用《Pokémon HOME》雲端儲存應用程式備份寶可夢。

▼Switch 資料轉移存檔遺失。（圖／翻攝自寶可夢）▲▼《寶可夢 朱／紫》刷新日本銷量。（圖／翻攝自寶可夢）

一名 Reddit 用戶 ThatOtaku26 分享，他將舊 Switch 資料傳輸到 Switch 2 後，竟發現《寶可夢 朱／紫》存檔消失，多位回覆的亦表示遇到同樣問題。該用戶透露，他的存檔累積遊玩時數超過 1000 小時，收集了從 GBA 時期《寶可夢 火紅葉綠》與 NDS 時期《寶可夢 鑽石珍珠》一路傳承而來、長達 20 年的珍貴寶可夢，因此損失尤為沉重。

對許多訓練家而言，同一隻寶可夢可能歷經多代遊戲陪伴，因此存檔價值非凡，然而 Switch 世代的《寶可夢》作品多數不支援 Nintendo Switch Online 內建雲端備份 功能，包括《寶可夢傳說 阿爾宙斯》、《寶可夢 劍／盾》以及《寶可夢 朱／紫》。雖然官方提供 《Pokémon HOME》 供雲端備份，但若要儲存超過 30 隻寶可夢，就需另外付費訂閱，近期的存檔遺失案例讓玩家紛紛呼籲：若打算在 Switch 2 繼續《寶可夢》，務必先把寶可夢存進 HOME，以免資料移轉時遺失。

關鍵字：Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【烏龜翻】高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

推薦閱讀

20年寶可夢收藏沒了...玩家Switch 2存檔遺失　網提一轉移建議

一波三折！《波斯王子時之沙》重製版仍在開發　網憂：恐生變數

《英雄聯盟》人氣模式回歸！競技場決鬥開放至少一整年

索尼前高層稱任天堂不是「競爭對手」　直言：彼此受眾不同

日本任天堂實施Switch2保固措施　只為打擊「黃牛轉賣」手法

Sony高層指任天堂並非直接競爭者...主要對手是微軟Xbox

《恐鬼症》太夯製作人卻說是意外　坦言：根本不玩恐怖遊戲

《劍星》PC版上市銷量超速破百萬　首日8500留言狂刷極度好評

挑戰沒極限！《艾爾登法環 黑夜君臨》玩家不用武器通全部夜王

PS5活躍玩家數超越PS4...兩者月用戶破1.2億人　執行長曝PS6展望

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Sony高層指任天堂並非直接競爭者

日本任天堂實施Switch2保固措施

YouTuber買到Switch 2後當場砸爛

快訊／《跑跑卡丁車：飄移》結束營運

《法環黑夜君臨》不用武器通全夜王

20年寶可夢收藏...玩家Switch 2存檔遺失

女兒喊一字讓《巨人》艾連聲優超緊張

經過五年PS5活躍玩家數超越PS4

索尼前高層稱任天堂不是競爭對手

神人不到1分鐘通關《鐵鎚爬山》

最新新聞

20年寶可夢收藏...玩家Switch 2存檔遺失

《波斯王子時之沙》重製仍在開發

《英雄聯盟》人氣模式回歸

索尼前高層稱任天堂不是競爭對手

日本任天堂實施Switch2保固措施

Sony高層指任天堂並非直接競爭者

《恐鬼症》太夯製作人卻說是意外

《劍星》PC版上市銷量超速破百萬

《法環黑夜君臨》不用武器通全夜王

經過五年PS5活躍玩家數超越PS4

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366