20年寶可夢收藏沒了...玩家Switch 2存檔遺失　網提一轉移建議

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，有部分 Nintendo Switch 2 使用者回報，將原本 Switch 資料轉移到新主機時，發生 《寶可夢》系列遊戲存檔遺失的情況，因此他們強烈建議其他玩家在開啟新主機並進行系統轉移前，務必先利用《Pokémon HOME》雲端儲存應用程式備份寶可夢。

▼Switch 資料轉移存檔遺失。（圖／翻攝自寶可夢）

一名 Reddit 用戶 ThatOtaku26 分享，他將舊 Switch 資料傳輸到 Switch 2 後，竟發現《寶可夢 朱／紫》存檔消失，多位回覆的亦表示遇到同樣問題。該用戶透露，他的存檔累積遊玩時數超過 1000 小時，收集了從 GBA 時期《寶可夢 火紅葉綠》與 NDS 時期《寶可夢 鑽石珍珠》一路傳承而來、長達 20 年的珍貴寶可夢，因此損失尤為沉重。

對許多訓練家而言，同一隻寶可夢可能歷經多代遊戲陪伴，因此存檔價值非凡，然而 Switch 世代的《寶可夢》作品多數不支援 Nintendo Switch Online 內建雲端備份 功能，包括《寶可夢傳說 阿爾宙斯》、《寶可夢 劍／盾》以及《寶可夢 朱／紫》。雖然官方提供 《Pokémon HOME》 供雲端備份，但若要儲存超過 30 隻寶可夢，就需另外付費訂閱，近期的存檔遺失案例讓玩家紛紛呼籲：若打算在 Switch 2 繼續《寶可夢》，務必先把寶可夢存進 HOME，以免資料移轉時遺失。