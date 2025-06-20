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《鬼武者：劍之道》耗費20年製作　原因竟是「卡普空太忙了」

記者黃冠瑋／綜合報導
由卡普空CAPCOM於2001年所推出的經典動作遊戲《鬼武者》可說是早期官方代表作，如今最新續作《鬼武者：劍之道》將在明年推出，於是就有玩家發現距離上一代居然相差20年，對此《鬼武者》製作人解釋，「卡普空內部其實有很多人想做這款遊戲新作，但太忙了，人力沒辦法支撐開發」。

▼《鬼武者：劍之道》耗時20年。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）

▲▼《鬼武者：劍之道》耗時20年。（圖／翻攝自YouTube／capcomasia）

根據外媒報導，《鬼武者》是一款由卡普空在PlayStation 2、XBOX以及Windows等平台上推出的動作遊戲，其背景設定在日本戰國時代，同時採用真人影星作為電玩角色設定，《鬼武者》於2001年發售也成為PS2首次發售超過百萬的遊戲。如今玩家眾所期盼的續作《鬼武者：劍之道》即將在2026年發售，但沒想到距離系列上一部全新主機遊戲《鬼武者：夢之黎明》發售已有20年。對於玩家而言雖然該系列新作推出令人感到興奮，然而就有玩家好奇為什麼官方在積極開發《惡靈古堡》等其他知名系列遊戲的同時，卻花了這麼長時間才製作《鬼武者》新作。

對此，《鬼武者》製作人出面解釋，「卡普空內部其實有很多人想做一款新的《鬼武者》遊戲，然而卡普空每年都會推出很多遊戲，也因此這需要很大量的人力，所以很遺憾在取捨下我們沒能找到合適的人選，也沒能找到足夠多的人員來製作這款遊戲，因此只能把這款遊戲放緩」。

其實聽到這個原因也不難發現，根據知名數據網站MobyGames顯示，Capcom在《鬼武者：夢之黎明》和《鬼武者：劍之道》之間已經發布了數百款遊戲，對此製作人後續也補充，「大約在五年前已有合適的開發者團隊能夠聚集在一起，因此續作開發才得以加速發展，讓這款系列新作能在明年發售」。

關鍵字：鬼武者卡普空

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