《沉默之丘f》女演員談「雛子」秘辛　淚喊：快精神崩潰

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI推出的恐怖新作《沉默之丘f》於先前釋出新預告片，揭露了遊戲將以昭和時代日本鄉村為舞台，並預計9月25日推出。如今官方再度宣布將6月12日揭露更多相關情報，而飾演主角「深水雛子」的日本演員加藤小夏近日也針對此事發表感言，「在詮釋這位高中生角色的日子，有時候精神差點快崩潰」。

▼《沉默之丘f》雛子演員坦言差點快崩潰。（圖／翻攝自Twitter／加藤小夏）

作為一款恐怖遊戲《沉默之丘》新作《沉默之丘f》是完全獨立於前幾代的世界觀，時間設定在1960年的日本昭和時代，故事講述高中生深水雛子在神秘霧氣籠罩下，家鄉「戎之丘」遭遇變異怪物入侵，主角必須隻身探索小鎮、解開神秘謎團，以此走出陰霾。

隨著新預告片釋出，官方也將在6月12日揭露更多相關開發內容，而近日飾演主角「深水雛子」的日本演員加藤小夏也透過《沉默之丘》官方帳號推文發表感言，「非常榮幸能夠參與以日本為舞台的《沉默之丘f》，也很高興能夠飾演深水雛子，在長時間扮演雛子的日子，有時候真的讓我差點快精神崩潰，但我認為那段日子是創作這部作品的重要過程，我也已經迫不及待想讓大家體驗這部作品，請大家多多支持《沉默之丘f》」。

其實會有這段感言也不難推測，早在先前開發人員就有透露遊戲將深入探討雛子的心理創傷，像是失去朋友的痛苦與孤獨感，可見這部作品恐怖程度真的難以想像。