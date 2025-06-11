ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《沉默之丘f》女演員談「雛子」秘辛　淚喊：快精神崩潰

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI推出的恐怖新作《沉默之丘f》於先前釋出新預告片，揭露了遊戲將以昭和時代日本鄉村為舞台，並預計9月25日推出。如今官方再度宣布將6月12日揭露更多相關情報，而飾演主角「深水雛子」的日本演員加藤小夏近日也針對此事發表感言，「在詮釋這位高中生角色的日子，有時候精神差點快崩潰」。

▼《沉默之丘f》雛子演員坦言差點快崩潰。（圖／翻攝自Twitter／加藤小夏）

▲▼《沉默之丘f》雛子演員坦言差點快崩潰。（圖／翻攝自twitter／加藤小夏）

作為一款恐怖遊戲《沉默之丘》新作《沉默之丘f》是完全獨立於前幾代的世界觀，時間設定在1960年的日本昭和時代，故事講述高中生深水雛子在神秘霧氣籠罩下，家鄉「戎之丘」遭遇變異怪物入侵，主角必須隻身探索小鎮、解開神秘謎團，以此走出陰霾。

隨著新預告片釋出，官方也將在6月12日揭露更多相關開發內容，而近日飾演主角「深水雛子」的日本演員加藤小夏也透過《沉默之丘》官方帳號推文發表感言，「非常榮幸能夠參與以日本為舞台的《沉默之丘f》，也很高興能夠飾演深水雛子，在長時間扮演雛子的日子，有時候真的讓我差點快精神崩潰，但我認為那段日子是創作這部作品的重要過程，我也已經迫不及待想讓大家體驗這部作品，請大家多多支持《沉默之丘f》」。

其實會有這段感言也不難推測，早在先前開發人員就有透露遊戲將深入探討雛子的心理創傷，像是失去朋友的痛苦與孤獨感，可見這部作品恐怖程度真的難以想像。

關鍵字：沉默之丘KONAMI恐怖遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太離譜還敢嘴硬】趕接孩子窄巷飆車挨轟！駕駛嗆：只開60煞得住

推薦閱讀

《往日不再》工作室遭爆裁員　索尼證實：重心轉往下個目標

連載8年《出租女友》最新話劇情急轉網傻眼　灌留言：還要多久

重大變革版《虹彩六號：圍攻行動X》推出　付費解鎖更多幹員！

《滿貫大亨》X《大富翁10》聯名開打！召喚童年記憶再掀致富旋風

日漫畫太熱門盜版爆炸性上升...外媒曝美國82億流量居第一

《沉默之丘f》女演員談「雛子」秘辛　淚喊：快精神崩潰

「原神、天命2」受影響...美遊戲演員罷工近一年有望重啟談判

史上最快！Switch 2上市四天賣破350萬台...遠超初代首月紀錄

MSI 618年中購物戰超激省優惠開跑！3款明星筆電報你知　頂規效能到小資商務筆電全都有

童年回歸《數碼寶貝 時空異客》將推出　回合戰鬥培育數碼寶貝

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

84歲新人奪日漫畫最大獎

《數碼寶貝物語 時空異客》將推出

《邊緣禁地》使用者條款更新遭狂灌負評

Switch 2上市四天全球賣破350萬台

《瑪利歐賽車世界》乳牛再掀熱議

《柯南 獨眼的殘像》快閃店巡迴台灣

Xbox執行長透露2026計畫

《楓之谷Artale》晚間又大斷線

《出租女友》最新話劇情急轉網傻眼

這款Switch 2新作品外媒評價僅55分

最新新聞

《往日不再》工作室遭爆裁員

《出租女友》最新話劇情急轉網傻眼

《虹彩六號：圍攻行動X》推出

《滿貫大亨》X《大富翁10》聯名開打！

日漫畫太熱門盜版爆炸性成長

《沉默之丘f》女演員談雛子秘辛

美遊戲演員罷工近一年有望重啟談判

Switch 2上市四天全球賣破350萬台

MSI618年中購物戰超激省優惠開跑

《數碼寶貝物語 時空異客》將推出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366