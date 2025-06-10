《瑪利歐賽車世界》乳牛再掀熱議　日農證實：牛屁屁真得很髒

記者黃冠瑋／綜合報導

Switch 2自4月宣布消息以來就一直是玩家們矚目焦點，其中首發遊戲《瑪利歐賽車世界》也受到關注，而玩家討論最多的就是關於乳牛作為首次角色的話題，近日就有玩家分享每次遊玩乳牛屁股都格外的髒，因而再度引發玩家熱議，對此一位日本農民就證實，「牛屁股確實很髒，尤其是放牧時很容易沾滿泥巴」。

▼《瑪利歐賽車世界》乳牛髒屁屁再掀話題。（圖／翻攝自twitter／@YuyukichiRTA）

事情其實是《瑪利歐賽車世界》在國外發布後，玩家除了會討論作為首次加入賽車行列的「乳牛」外，他們還發現乳牛不僅可愛並且作為首發賽車手實力還非常強悍，因此玩家都紛紛搶著操作乳牛遊玩，不過卻有一名日本玩家ゆゆキチ發現每次遊玩乳牛過後牠的屁股都格外的髒，於是他就分享到社群網上，因而再度引爆網友討論。

對於每次遊玩後乳牛屁股都會沾滿泥巴，分成了兩派玩家，一部分玩家認為乳牛確實太髒了應該調整，但也有一部分玩家覺得確實很髒，不過卻不會影響遊玩體驗，因此認為不用調整。此事很快就引起了一名日本農民Reta注意並表示，「說實話，牛屁股確實髒得要命。尤其是在放牧的時候，牛群身上很容易沾滿泥巴，因此這款遊戲還原度相當逼真」。後續他也說明，「農民每天都會努力保持牛屁股清潔，因此會先擦洗地板並確保牛是健康，基本上牠們屁股就會是乾淨」。

另外根據 Nintendo DREAM WEB記載，乳牛早在先前《瑪利歐賽車》系列就有登場，只不過當時是作為背景方式，其中《瑪利歐賽車64》的「哞哞牧場」便可看到牠的身影。