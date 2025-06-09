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寶可夢Game Freak新作《輪迴之獸》曝光　末日武士對抗變異怪物

記者黃冠瑋／綜合報導

開發商Game Freak過去因開發《寶可夢》系列而受到許多玩家關注，而官方也在9日所舉辦的Xbox Games Showcase發表會上意外公開了全新IP《輪迴之獸》（Beast of Reincarnation），玩家將化身末世俠客對抗變異怪物，預計將在2026年於Xbox Series X/S與PC上同步推出。

▼Game Freak全新IP《輪迴之獸》意外曝光。（圖／翻攝自YouTube／Xbox）

▲▼Game Freak全新IP《輪迴之獸》意外曝光。（圖／翻攝自YouTube／Xbox）

根據官方釋出的簡短預告中，可以清楚知道故事發生在西元4026年的日本，此時人們正遭受著由巨型變異怪獸所帶來枯萎病的侵蝕，而作為本作的主角艾瑪也是一位被認定為「枯萎病」的放逐者，她將透過自身能力展開一段對抗變異怪獸的旅程，在這過程中艾瑪也將與各種各樣的敵人戰鬥，其中就有巨大樹狀與機器所融合的怪物，有點類似於光榮特庫摩推出的《狂野之心》。

此外在旅途中也將有狗狗（Koo）與她陪伴，從預告片中的一個角色聲稱時，也可知道艾瑪不僅僅只是普通的放逐者，而是一把能夠摧毀輪迴之獸的「利刃」，因此隨著劇情推進想必艾瑪身上所隱藏的秘密將逐漸被解開。

另外值得一提的是，原本這款遊戲是由Game Freak和Take-Two子公司Private Division共同打造，但實際發表後從預告中可以看到則是改由與Fictions Inc.共同發行，遊戲預計 2026 年登陸 Xbox Series X/S、PS5、PC（Steam 與 Windows）。

關鍵字：Game Freak輪迴之獸RPG

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