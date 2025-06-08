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《瑪利歐賽車世界》乳牛人氣夯！全場24隻牛塞滿賽道超喜感

記者楊智仁／綜合報導

自 2017 年 4 月在 Switch 推出以來，《瑪利歐賽車 8 豪華版》已經創下驚人的超過 6800 萬套銷售紀錄，至今仍然熱賣不斷，是整個平台上最暢銷的遊戲。正統新作《瑪利歐賽車世界》作為 Switch 2 首發作品，近期新主機發售後「乳牛」親自坐上賽車成為大家討論的焦點。

自乳牛首次在《瑪利歐賽車世界》的預告中露臉時，就引起了異常的關注，美術總監石川正昭後來透露，讓乳牛成為可操作角色的想法，其實來自同事畫的一張搞笑塗鴉。由於乳牛獲勝後慶祝後高舉雙腳露出胸部，特寫微笑鏡頭相當有趣，最近在《瑪利歐賽車世界》可以說是最夯的角色，甚至出現遊戲中 24 隻角色全部都是乳牛情況，只見乳牛們開著不同賽車塞滿了整個賽道超級喜感，製作人矢吹光佑也坦言，任天堂完全低估了乳牛的受歡迎程度，但對於她獲得的熱烈迴響感到高興。

關鍵字：瑪利歐賽車世界

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