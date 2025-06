Switch 2傳災情「釘穿螢幕」出現　玩家互救：提醒店家別釘外盒

記者蘇晟彥/綜合報導

Switch 2 在昨日(5日)正式上市,不少玩家漏夜排隊只為了搶到頭香,但在首日就穿出「釘穿災難」,少數玩家分享Switch 2的外盒較薄,遇到店員直接用釘書機將收據釘在上面時,就出現「穿透螢幕」的慘況,讓玩家間互相提醒,「千萬要叫店家注意」。

▼Switch 2 傳出災情。(資料照/蘇晟彥攝)

根據網友在Twitter(X)上分享,自己搶到第一波Switch 2正興高采烈準備開箱,但沒想到店家將收據釘在外盒上,外盒較薄,釘書針竟然直接穿過外盒,「釘在螢幕上」,在螢幕上方留下兩個小點,而且不只一個玩家出現這樣的狀況,讓這些玩家傻眼並向任天堂反應,「在包裝設計時沒有想到要將螢幕好好保護嗎?」但也有玩家認為,釘穿螢幕的又不是任天堂,也得向店家咎責才對吧!

對此,根據玩家自助會的貼文,目前已經向官方反應,但目前沒有得到回應,但Switch 2上市已經在全球引起熱潮,會議中社長古川俊太郎坦言,近期受到關稅影響,「未來有漲價可能」,而根據任天堂自身財報預測中,2025財報年(2025年4月至2026年3月31日),Switch 2 將會販售出1,500萬台。

@gamestop stapled the receipt for me and my friends Switch 2s to the box.



FML.#nintendo #switch2 #gamestop pic.twitter.com/AXtrgr7y0P