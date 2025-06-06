Switch 2傳災情「釘穿螢幕」出現　玩家互救：提醒店家別釘外盒

記者蘇晟彥／綜合報導

Switch 2 在昨日（5日）正式上市，不少玩家漏夜排隊只為了搶到頭香，但在首日就穿出「釘穿災難」，少數玩家分享Switch 2的外盒較薄，遇到店員直接用釘書機將收據釘在上面時，就出現「穿透螢幕」的慘況，讓玩家間互相提醒，「千萬要叫店家注意」。

▼Switch 2 傳出災情。（資料照／蘇晟彥攝）

根據網友在Twitter（X）上分享，自己搶到第一波Switch 2正興高采烈準備開箱，但沒想到店家將收據釘在外盒上，外盒較薄，釘書針竟然直接穿過外盒，「釘在螢幕上」，在螢幕上方留下兩個小點，而且不只一個玩家出現這樣的狀況，讓這些玩家傻眼並向任天堂反應，「在包裝設計時沒有想到要將螢幕好好保護嗎？」但也有玩家認為，釘穿螢幕的又不是任天堂，也得向店家咎責才對吧！

對此，根據玩家自助會的貼文，目前已經向官方反應，但目前沒有得到回應，但Switch 2上市已經在全球引起熱潮，會議中社長古川俊太郎坦言，近期受到關稅影響，「未來有漲價可能」，而根據任天堂自身財報預測中，2025財報年（2025年4月至2026年3月31日），Switch 2 將會販售出1,500萬台。