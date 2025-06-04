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《艾爾登法環 黑夜君臨》賣破350萬套　雙人模式、追加DLC將登場

記者楊智仁／綜合報導

FromSoftware 宣布，旗下最新作品《艾爾登法環 黑夜君臨》在上市後短短五天內，出貨已經突破 350 萬套。該作已於 5 月 30 日在 PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S 與 PC 平台同步推出。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》。（圖／翻攝自Steam）▲▼黑夜君臨。（圖／翻攝自Steam）

《黑夜君臨》一推出便迅速成為銷售佳績，首日便賣出超過 200 萬套（含預購與搶先體驗版本），雖然本作在媒體與玩家之間評價不一，但目前在 OpenCritic 上仍取得 80 分的綜合評價，Steam 上評價則為大多好評。部分玩家對單人模式難度與未設置雙人模式表達不滿，但仍有許多玩家對本作內容感到滿意。

FromSoftware 近日透過官方 X（推特）發文，感謝玩家的熱情支持，並確認《黑夜君臨》已在上市第五天達成 350 萬玩家的成就。同時也透露，DLC 內容預計將於 2025 年推出，並正在積極開發備受期待的「雙人模式（Duos Mode）」。

此外，FromSoftware 也於近日發布了新一輪更新，針對遊戲中的多項問題進行修復。這次更新特別改善了單人遊玩的體驗，例如：單人玩家現在獲得的符文數量將高於組隊遊玩，讓玩家能更快升級、應對高難度敵人。同時也新增「夜間首領戰一次重生」機制，讓單人挑戰更加寬容。

關鍵字：艾爾登法環 黑夜君臨

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