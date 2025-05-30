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萬代Fun派對揪玩家端午打Game　《法環 黑夜君臨》試玩心得

記者蘇晟彥／台北報導

萬代南夢宮娛樂 30日在華山1914文化產業園區西二館舉辦「萬代南夢宮娛樂FUN派對」，展出在同日發售等《艾爾登法環 黑夜君臨》、《機動戰士GUNDAM SEED 激鬥命運 復刻版》等多款知名遊戲提供試玩，現場記者也進行《艾爾登法環 黑夜君臨》簡易試玩，只能說在遊戲性上有點像「微微加速」的《法環》，在熟悉戰鬥機制、怪物分佈後，在初次可能還是會感受到「滿滿惡意」，但熟悉後就會是一款能與魂系玩家們共樂的佳作。

▼現場提供在今日上市的3人共鬥《艾爾登法環 黑夜君臨》試玩。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 萬代FUN派對 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在這次派對上，共展出《艾爾登法環 黑夜君臨》及《機動戰士GUNDAM SEED 激鬥命運 復刻版》外，亦展出《超級機器人大戰Y》、《小小夢魘3》、《闇鬥迷宮》、《歡迎光臨！塔麻歌子開心鎮》、《PATAPON 1+2 REPLAY》等多款新作首次開放試玩。

其中，《艾爾登法環 黑夜君臨》也是在今天上市，作為《法環》的衍生新作，遊戲採用3人協力共同生存以，玩家在其中將重複進行「刷怪 → 拿戰利品 → 打大Boss」的循環中，在這次記者也試玩了「Day 1」，但由於一起遊玩的人都算許久沒有碰到法環，因此在最初熟悉上花了一點時間，僅能感受到相較於法環，速度感有微微提升（例如跑步的速度、攻擊的速度），但整體的道具等等都非常熟悉，而遊戲採用白天到黑夜，需要經過數個夜晚後就會遇見Boss，當接近天黑時，就會出現「縮圈」的機制。此外，不熟悉魂類遊戲的玩家也別擔心，在「白天」時並不會真正死亡，而是會掉落金幣後再次重生。

▲▼ 萬代FUN派對 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 萬代FUN派對 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，萬代旗下許多知名遊戲也在現場展示，包含首次來台開放試玩的《超級機器人大戰Y》、以該遊戲為主題的攝影區，讓玩家朋友在開心遊玩的同時也能拍得盡興。此外，在隔壁館也有舉辦「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAIPEI」，展出旗下眾多的品牌商品。

會場中除了將展示TAMASHII史上最多的《七龍珠》與《哥吉拉》系列作品，《獵人》、《膽大黨》、《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》、《火影忍者》等超人氣IP亦將同步登場。
眾多人氣作品一次齊聚，帶來史無前例的震撼體驗。

▲▼ 萬代FUN派對 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 萬代FUN派對 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 萬代FUN派對 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「萬代南夢宮娛樂FUN派對」活動資訊

■活動名稱：萬代南夢宮娛樂FUN派對
■活動時間：2025年05月30日（五）～06月01日（日）
每日10：00～19：00（UTC+8）
■活動地點：華山1914文化產業園區 西2館（台北市中正區八德路一段1號）

※萬代南夢宮娛樂保留變更活動內容的權利。
※以上資訊為目前最新情報，展出內容可能未經公告有部分變更，敬請見諒。

關鍵字：萬代

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