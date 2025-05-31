《Davy x Jones》釋出遊戲畫面　與「無頭海盜」踏上復仇航路

記者黃冠瑋／綜合報導

開發商Parasight宣布即將推出第一人稱動作冒險遊戲《Davy x Jones》並同步釋出預告影片，預計以新方式詮釋《神鬼奇航》中海盜Davy．Jones的傳奇故事，玩家將跟隨他的腳步踏上復仇之旅。對此遊戲執行長兼創意總監Bartosz Kaproń表示，「如果曾夢想在冒險中體驗傳奇，那麼此款遊戲就是你的選擇」。

▼《Davy x Jones》宣布登上Steam。（圖／翻攝自《Davy x Jones》Steam）

《Davy x Jones》是一款黑暗幻想風第一人稱動作冒險遊戲，故事講述傳說海賊「Davy Jones」死後來到海賊地獄「Locker」做為開始，玩家將飾演傳說中的大海盜「Davy Jones」（包括他沒有頭的身體以及會說話的頭蓋骨），並使用刀劍、槍銃、鉤爪等武器來進行戰鬥，尋找各種寶物，並展開一場刺激的復仇之旅。而遊戲玩法則是玩家將控制身體瓊斯，並跟著漂浮頭顱（戴維）方向，穿越如同地獄般的海底世界，並奪回被盜的文物與死對頭黑鬍子對峙。

對此Parasight執行長兼創意總監Bartosz Kaproń表示，「我們非常高興終於能夠向全世界推出《Davy x Jones》，相信精彩的故事可讓玩家震撼人心，如果曾夢想過在冒險中體驗傳奇，那麼此款遊戲就是你的選擇」。

另外值得一提的是，許多海盜主題遊戲時不時都會出現《神鬼奇航》中傳奇海盜Davy．Jones（戴維瓊斯）這個角色，像是《刺客教條4：黑旗》和《盜賊之海》就有借鑑此角色並博得玩家的好評。但其實這個傳說最早源自18世紀的航海迷信，據傳這名詞指的是死亡預兆，可以將在海上迷失的靈魂運送到來世。