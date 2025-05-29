網刷：我可以！李多慧變裝直播玩遊戲　全程中文萌翻全場

▲李多慧受邀擔任線上遊戲推薦人，社群釋出多種角色裝扮。（圖／翻攝自Instagram@le_dahye）

圖、文／星城Online提供

韓籍啦啦隊女神李多慧這次不跳舞、改當直播主！近日她擔任線上遊戲推薦人，首度挑戰遊戲直播，一口氣釋出四場直播計畫，變裝、玩遊戲、跟粉絲聊天樣樣來，直播初體驗雖然有點緊張，但女神全程堅持用中文互動，誠意滿滿圈粉力爆棚！

首場直播在12日登場，李多慧以「吸血伯爵」造型驚喜亮相，暗黑帥氣風格和她甜美形象大反差，一出場先來一段三振舞，聊天室瞬間炸裂，狂刷：「又辣又壞太可以！」雖然遊戲操作還有點生疏，但她邊玩邊用中文和粉絲聊天，還不小心把「拍廣告」講成「拍尷尬」，自己也當場笑翻，讓粉絲直呼：「出錯也能這麼可愛！？」

▲李多慧遊戲直播首秀，吸血伯爵跳三振舞效果滿點。

隔週22日再度開播更是甜度爆表！這次她化身遊戲中的萌寵角色「阿尼瑪」，換上粉嫩服裝、戴上兔耳朵，一登場聊天室狂刷：「想收藏萌寵多慧！」她笑說，兔子是她最喜歡的動物，剛好自己也屬兔，感覺和「阿尼瑪」特別有緣。這場直播還加碼隨機任務抽選、主持人即興互動，多慧玩得越來越上手，氣氛一路嗨到底。雖然中文還是卡卡的，但粉絲聽得心花怒放，留言區狂刷：「中文不標準更可愛」、「遊戲女神認證！」、「跪求週更！」

▲李多慧化身遊戲萌寵，直播玩遊戲。（圖／擷取自網路影片）

這次合作除了遊戲直播，李多慧還一口氣COS四個角色拍攝廣告，從早拍到晚完全沒喊累，「粉絲喜歡最重要啦～」她笑說。現場也捕捉到不少爆笑花絮——像是在丟球橋段，她意外砸中燈具，當場傻眼，表情超無辜；還有工作人員透露，拍攝時有一幕要扮演吸血鬼的多慧躺進棺材，她強忍內心恐懼，當棺蓋準備蓋上時，立刻大喊「不要啦～」，又萌又慌，現場笑成一片。不過成品畫面中她神情自若、氣場十足，絲毫看不出當下的緊張，展現滿滿敬業精神！

▲李多慧拍攝線上遊戲廣告，幕後花絮直擊！

儘管新生代韓籍啦啦隊新星來勢洶洶，李多慧依舊穩坐粉絲心頭寶。這波直播秀誠意滿滿、驚喜不斷，她也預告將於5/29與6/9再度開台，還會變出什麼新花樣？粉絲快把通知打開，準備迎接女神回歸！

▲韓籍啦啦隊女神李多慧憑藉精湛舞技及親民性格，圈粉無數。（圖／翻攝自Instagram@le_dahye）