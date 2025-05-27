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史上最高票房「鬼滅之刃」無限列車篇全台重映！炎柱聲優親臨台北

記者楊智仁／綜合報導

台灣動畫影史上票房最高的作品《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》，正式宣布將於 2025 年 7 月 4 日重新登上台灣大銀幕，本次重映除了讓影迷再次重溫這段經典篇章，更帶來重磅驚喜：飾演人氣角色「炎柱．煉獄杏壽郎」日本知名聲優日野聰老師，將親臨台北舉辦特別活動，與粉絲一同再燃熱血回憶。

▼《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》。（圖／木棉花提供）▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章迎來激烈對決，故事承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」殊死戰。頂尖動畫製作公司 ufotable 延續精湛技術，打造出高速流暢的戰鬥場面與震撼視覺特效，讓影迷熱血沸騰、屏息以待。迎接「無限城」第一章之前，《鬼滅之刃 無限列車篇》迎五周年感動重映，這部 2020 年上映時創下日本影史票房紀錄，全球票房更突破 5 億美元。

此外，為感謝台灣粉絲長期以來對《鬼滅之刃》系列的支持，動畫代理商木棉花於特別規劃於 2025 年 6 月 28 日舉辦「聲優感謝場」活動，邀請粉絲們重新憶起當年熱血又感動的瞬間，本活動的售票將於 5 月 28 日 中午 12:00 準時開賣，更多詳情可參木棉花粉絲專頁

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

關鍵字：鬼滅之刃

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