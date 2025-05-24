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《GTA6》粉絲飢渴難耐自製地圖　整合超過100個預告景點

記者黃冠瑋／綜合報導

由Rockstar推出《俠盜獵車手6》（GTA 6）原本有望成為2025年最暢銷的遊戲產業龍頭，然而官方日前宣布推遲至2026年，讓不少粉絲感到哀號。對此，就有國外粉絲感到飢渴難耐，自己從官方釋出的第二支預告內容製作互動式地圖，其中將預告曝光的所有景點拚湊起來，內容居然超過了100個項目。

▼《GTA 6》粉絲自製互動式地圖。（圖／翻攝自Rockstar Games官網）

▲▼《GTA 6》粉絲自製互動式地圖。（圖／翻攝自Rockstar Games官網）

事情其實是，一名國外粉絲kalterapfel123在Reddit上分享《GTA 6》中虛構區域列奧尼達州的地圖並且還聲稱仍在製作當中。至於從目前提供螢幕截圖位置、景點、主要城市等來看，這些都是根據先前釋出的兩支預告片和爆料內容所彙編而成，其中可以看到居然有超過100個地點與標註，並且點開圖標還附有詳細的介紹，只不過這份地圖只提供英語和德語，但這名粉絲有說明未來還會繼續翻譯成西班牙語和葡萄牙語等其他語言。

儘管該地圖充分詮釋了《GTA 6》的實際地圖可能會是什麼樣子，雖說大多數地圖位置都可以在罪惡都市或列奧尼達地區找到，而列奧尼達區域的中部和北部目前相對空曠，然而這都只不過是粉絲許多猜測，並非實際官方的地圖介紹，但這也讓目前難以等待的粉絲有了一絲心靈慰藉。

另外，先前 Rockstar母公司Take-Two的執行長也表示，「《GTA 6》再次延期的可能性不太大，但延期是必要的選擇，因為這樣才足以支持開發團隊追求完美」。

[Update] GTA 6 Interactive Map – Now with 100+ locations, Screenshot Spots (with images!) & Trailer Markers en/de
byu/kalterapfel123 inGTA6

關鍵字：GTA6Rockstar Games

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