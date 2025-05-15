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《毀滅戰士：黑暗時代》中文典藏版開箱！鎮箱之寶12吋公仔細節滿滿

記者蘇晟彥／綜合報導

《毀滅戰士：黑暗時代》（DOOM: The Dark Ages）在今天正式發售，除了metacritic開出媒體均分85分的好評外，《毀滅戰士：黑暗時代》中文典藏版也正式發售，這次接受傑仕登邀請，開箱實體典藏版完鎮內容，其中鎮箱之寶 Doom Slayer 雕像完全是值回票價，強烈建議喜歡的粉絲一定要入手一尊，作工精細絕對不會失望！

▼《毀滅戰士：黑暗時代》（DOOM: The Dark Ages）15日上市，實體典藏版開箱。

▲▼ 毀滅戰士典藏版 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在這次推出的「《毀滅戰士：黑暗時代》中文典藏版」售價為5,188元，包含

　-《毀滅戰士：黑暗時代》中英文合版 遊戲軟體
- 毀滅戰士模型（高約 12 吋。隨附可拆裝式超級霰彈槍、連枷和仿真毛皮披風）
- 特仕鐵盒
- 鑰匙卡複製品（放置於上述特仕鐵盒內）
- 戰役 DLC
- 神性造型包
- 數位美術設定集與原聲帶

其中本次最大亮點就是12吋，超巨型的毀滅戰士模型，並附上可自由裝上的披風（披風上方可以微微調整披風的角度）、武器（霰彈槍、流星錘），可以提供玩家自由選擇如何擺設。在第一眼見到這尊公仔時，真的會有一種「做工滿精細」的感覺，不會因為很大尊細節就沒注意到，不管是包含塗裝、鎧甲的細節，甚至是腳踩的地獄骨刺都滿滿還原（底下甚至有個專門來放流星錘的凹槽）。

▲▼ 毀滅戰士典藏版 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼披風的孔在盔甲的上方，在組裝時會需要花一點時間。

▲▼ 毀滅戰士典藏版 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼手部可以自由更換霰彈槍、流星錘，近拍槍的紋路也是超細節。

▲▼ 毀滅戰士典藏版 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 毀滅戰士典藏版 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼12吋毀滅戰士模型跟外盒裝。

▲▼ 毀滅戰士典藏版 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在光碟盒裡面也附上遊戲內「鑰匙卡」的金屬飾品，跟雕像一樣做工非常精細，而且份量非常重，對於喜愛收藏的玩家一定是愛不釋手，只可惜沒有特別可以掛著的設計，只能放在桌上（或是當紙鎮）來擺設。而這次中文典藏版也多附贈一張水墨風格的明信片，同時在外盒上也是同樣的水墨風格。

扣除掉遊戲本身1,990元，其實整體的價格並不算特別貴，光是公仔拿在手上的份量就十分有誠意，對於系列作的粉絲，或是有收藏癖好的藏家，推薦入手一套在家享受毀滅戰士的威攝力。此外，遊戲在15日已經正式上市，metacritic媒體評分解禁後也達到85分的高分，有媒體盛讚這一代讓「毀滅戰士變成一台殺戮坦克」，遊戲在近戰、射擊的比例拿捏很好，也必須靈魂的使用盾鋸進行防禦，節奏非常暢快。

▲▼ 毀滅戰士典藏版 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 毀滅戰士典藏版 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：毀滅戰士

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