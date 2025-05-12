有錢花不完！《浣幣模擬器》獲極度好評　體驗「鈔」能力快感

記者黃冠瑋／綜合報導

由Mind Control Games所開發的《浣幣模擬器》（Cash Cleaner Simulator）已於 Steam正式推出並榮獲極度好評，玩家將化身洗錢專家負責處理顧客所帶來的「髒錢」。從雜亂的鈔票整理中做出撿鈔、捆束、分揀打包處理成一箱箱錢堆，並親自清洗成乾淨鈔票，期間將會體驗到錢多到花不完的快感。

▼《浣幣模擬器》榮獲玩家極度好評。（圖／翻攝自steam）

《浣幣模擬器》是一款由Mind Control Games所開發的角色模擬遊戲，相較於《GTA5》或《Payday 2》玩家不用特定跑去銀行搶劫鈔票，而是每天醒來就會面對顧客所帶來的「髒錢」，並且數量相當龐大，玩家必須從最一開始雜亂的鈔票中分別做出撿鈔、捆束、分揀打包流程最後處理成一箱箱的錢堆，隨著委託累積完成變多，玩家將可以升級數鈔機、驗鈔燈、甚至是洗衣機與烘乾機等，能夠把鈔票弄乾淨的設備，更有效洗出更多乾淨的鈔票。

此外，根據官方釋出的資訊中，遊戲後期會有不少搞笑物件，像是綜藝節目會出現的透明玻璃鈔票房間，或是裝滿錢的大彩球，甚至還出現火爐讓玩家燒錢取暖等，對於玩家而言將會體驗錢多到花不完的快感，實現「鈔」能力自由。另外值得一提的是，官方特地設置收納管理與隱藏彩蛋，遊戲結局也有驚喜秘密等著玩家來發現。