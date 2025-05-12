怕任天堂再起訴？《幻獸帕魯》提前移除投球　官方：讓玩家失望

記者黃冠瑋／綜合報導

2024年最熱門的遊戲《幻獸帕魯》以相似於《寶可夢》玩法而爆紅，儘管後續遭到任天堂提告，但看起遊戲進展完全不受到影響。然而近日官方推出v0.5.5更新檔，移除原有帕魯「投球」表現動畫，改為待玩家身旁靜態召喚。對此官方表示，「為了避免後續開發遭受更多干擾，要讓許多玩家失望了」。

▼《幻獸帕魯》移除原有帕魯「投球」表現動畫。（圖／翻攝自twitter／@Palworld_EN）

根據開發商Pocketpair公告，任天堂與寶可夢公司於2024年在日本起訴《幻獸帕魯》開發團隊，指控這款遊戲侵犯多項專利，這場訴訟迅速擴展至全球範圍。而當時Pocketpair曾公開表示將抗辯到底，並針對訴訟核心提出三項專利逐一提出「無效」與「未構成侵權」的兩種論點。

然而如今基於訴訟上考量，官方將在後續推出的v0.5.5更新檔，移除原有帕魯「滑翔」表現動畫，角色不能再從高處降落時抓著特定帕魯，只能依靠背包裡的機翼來完成滑翔，以及移除「投擲球體」召喚帕魯動畫，改為待玩家身旁靜態召喚。

對此官方表示，「為了避免《幻獸帕魯》後續開發遭受更多干擾，我們知道這會讓許多玩家感到失望，我們自己也是如此，但我們認為這項改動是必要的」。