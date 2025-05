怕任天堂再起訴？《幻獸帕魯》提前移除投球　官方：讓玩家失望

記者黃冠瑋/綜合報導

2024年最熱門的遊戲《幻獸帕魯》以相似於《寶可夢》玩法而爆紅,儘管後續遭到任天堂提告,但看起遊戲進展完全不受到影響。然而近日官方推出v0.5.5更新檔,移除原有帕魯「投球」表現動畫,改為待玩家身旁靜態召喚。對此官方表示,「為了避免後續開發遭受更多干擾,要讓許多玩家失望了」。

▼《幻獸帕魯》移除原有帕魯「投球」表現動畫。(圖/翻攝自twitter/@Palworld_EN)

根據開發商Pocketpair公告,任天堂與寶可夢公司於2024年在日本起訴《幻獸帕魯》開發團隊,指控這款遊戲侵犯多項專利,這場訴訟迅速擴展至全球範圍。而當時Pocketpair曾公開表示將抗辯到底,並針對訴訟核心提出三項專利逐一提出「無效」與「未構成侵權」的兩種論點。

然而如今基於訴訟上考量,官方將在後續推出的v0.5.5更新檔,移除原有帕魯「滑翔」表現動畫,角色不能再從高處降落時抓著特定帕魯,只能依靠背包裡的機翼來完成滑翔,以及移除「投擲球體」召喚帕魯動畫,改為待玩家身旁靜態召喚。

對此官方表示,「為了避免《幻獸帕魯》後續開發遭受更多干擾,我們知道這會讓許多玩家感到失望,我們自己也是如此,但我們認為這項改動是必要的」。

[Regarding the lawsuit, changes to Palworld and the future]



We would like to express our sincere gratitude and appreciation for the continued support of our fans over the past few months. We apologize for not being able to share as much information as we would like, but we trust…