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《我與機器子》劇場版台灣上映時間確定　聲優大喊：超熱血der

記者蘇晟彥／綜合報導

人氣惡搞泡麵番《我與機器子》在動畫上市後，靠著爽快節奏、體感五秒的動畫加持獲得好評，對此，長篇動畫《劇場版 我與機器子》也由代理商羚邦捎來好消息，確定將在 6 月 13日正式與台灣觀眾見面，故事將圍繞在「五個機器子」，動畫配音員松尾駿也說，「這次熱血感十足，感覺真的像是要遠征好萊塢與坎城影展一樣！」

▼《我與機器子》劇場版將在6月在台灣上映。（圖／羚邦提供）

▲▼ 我與機器子 。（圖／羚邦提供）

為機器子錄製完配音工作的松尾駿開心地表示：「整個故事變得非常的宏大，讓人有熱血沸騰的興奮感。感覺真的像是要遠征好萊塢與坎城影展一樣！故事內容有前所未有的重大突破喔！」《劇場版 我與機器子》故事敘述在不久後的未來，高性能訂製女僕機器人「Order Maid」在全世界被廣泛運用，但家境普通的11歲男主角「平 凡人」看到同學家裡都有，忍不住向媽媽哭求家裡也要買一台，卻想不到買到的竟是「超強肌肉女僕」：機器子，引發一連串爆笑日常；但是，某一天機器子強壯的膝蓋突然發出警報聲，從被扭曲的時空中，出現多位機器子，他們分別是來自王道戰鬥、本格科幻動作、戀愛喜劇與昭和搞笑世界的機器子，一個壯碩的機器子已經將日常生活搞得天翻地覆，這下突然多出了4位，後果簡直難以想像！究竟他們來到這個世界的目的是什麼？又是什麼召喚他們來到這個世界？

突然多了4位機器子，《劇場版 我與機器子》的配音陣容絲毫不含糊，包括田中真弓、千葉繁、上坂堇與野澤雅子，無一不是各類別動畫中的重量級聲優，他形容每次聽到他們配完音的句子：「哇！這也太厲害了吧！不自覺地感到膝蓋發軟(笑)」。《劇場版 我與機器子》在眾多知名前輩們的「加持」下，身為主角機器子的松尾駿感到膝蓋上的壓力非常大！他因此下足苦功，鑽研每個細節，接受導演與前輩們在語調上每個細微的調整，他拿自己身為「巧克力星球」諧星二人組的表演經驗做比較：這比在電視上搞笑難上幾十倍，搞笑藝人可以用誇張的表情、肢體與聲音來表達，但聲優只能用聲音，又不能壓過其他聲優，以免畫面呈現不協調，松尾駿最後仍自信地說：「我現在的感覺就像是前導海報中機器子擺出啟動二檔的全新姿態再站起來：『我的所有招式…都再次進化了。』請觀眾們期待我的演出。」

▲▼ 我與機器子 。（圖／羚邦提供）

關鍵字：羚邦

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