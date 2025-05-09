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不用飛日本！GU吉伊卡哇聯名台灣確定上市　必買小包網搶瘋　

記者蘇晟彥／綜合報導

服飾品牌GU將推出全新「Chiikawa吉伊卡哇」第四波聯名系列，將推出以「夏日假期」作為主題的夏日設計，將充滿夏日氛圍的圖案與場景融入設計，打造出豐富多樣的夏季單品。此外，這是最受關注的就是「編織包」系列，帶著走就能讓街上路人通通轉頭尖叫！

▼GU與 Chiikawa吉伊卡哇攜手推出第四波聯名系列，於5月26日正式開賣。

▲▼ 吉伊卡哇 。（圖／GU提供）

本次為GU與「Chiikawa吉伊卡哇」第四次聯名，以為主題，此次聯名更首度同步推出適合女性、男性及兒童的商品，讓大人小孩都能一同享受穿搭樂趣。系列商品包含以吉伊卡哇可愛表情為設計的夏威夷襯衫、角色隨音樂起舞的印花T恤，以及角色設計的襪款，吉伊卡哇、小八貓、兔兔、風獅爺和栗子饅頭等人氣角色都能擁有。

同時還推出附有迷你收納袋的舒適毛圈網布包等配件類商品。此外，特別推出印有「Chiikawa吉伊卡哇」角色享受夏日假期場景的緞面睡衣，同時推出女性及兒童款式，親子也能成套穿搭，共享穿搭樂趣。

此外，這次大多數商品都集中在女裝、童裝，但最受到網友關注的就是男女通用的「編織包」、小包系列，不少網友看到日本GU開賣後就紛紛敲網希望台灣也要賣，官方也正式宣布將從 5 月 26日正式開賣。

▼編織包跟小包受到網友關注。

▲▼ 。（圖／gu提供）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：GU吉伊卡哇

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