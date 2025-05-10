索尼新專利曝出「感應手把」有望成真　玩家姿勢獲得改善

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼日前提交了一份專利研發內容報告，其中一項指出手把將會加入生物感應包括感應玩家手掌皮膚的化合物來修正遊戲內容，另一項則是新用戶追蹤系統，該系統可以幫助遊戲玩家保持良好的姿勢，避免在長時間遊玩時因懶散或彎腰駝背而導致健康問題。

▼索尼新專利試圖改善玩家遊玩姿勢。（圖／翻攝自twitter／@SpawnPoiint）

根據外媒報導，在過去幾年索尼推出數十項手把專利都集中在輔助功能、可自訂硬體和監控軟體上，而這些功能可以讓玩家更安全、更健康地進行遊戲。其中索尼在2024年10月以及2025年4月提交的專利中，指出正在開發一種新的軟體系統，該系統可以在遊戲開始時追蹤玩家的姿勢，並向用戶發出提示。

對此，該系統會在遊戲開始時設置一個基準姿勢，並發送給螢幕，通知玩家他們的姿勢是否發生了變化，可能需要進行調整，以避免因不良姿勢而導致的任何健康問題。而這些警訊試圖在幫助玩家享受遊戲過程中，改善身體姿勢。

另外一項專利則是PS5新型手把將可能透過感應玩家皮膚的分泌物，包括皮質醇、乳酸或葡萄糖數據，來直接修正遊戲內容，調整遊戲難度或是多人對戰的配對等。儘管還無法確定索尼是否會加入手把感應系統，但對於玩家而言遊玩的同時還能兼顧健康，可說是一舉兩得。

▼索尼提出感應手把系統。（圖／翻攝自wipo）