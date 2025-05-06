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影史破紀錄《鬼滅》無限列車將重映　「無限城」預告片尾揭曉

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》每一季都會掀起全新風潮，不論「柱訓練篇」結尾的高超製作品質，還是「無限城」三部曲製作確定都讓粉絲們感到興奮。粉絲們等待許久的「無限城」全新影像預告會作為「劇場限定預告」，5 月 9 日在日本上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》復刻版結束後播放。

▼《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》將重映。（圖／翻攝自@kimetsu_off）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@kimetsu_off）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章迎來激烈對決，故事承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」的殊死戰。頂尖動畫製作公司 ufotable 延續精湛技術，打造出高速流暢的戰鬥場面與震撼視覺特效，讓影迷熱血沸騰、屏息以待。

迎接「無限城」第一章之前，《鬼滅之刃 無限列車篇》迎五周年感動重映，這部 2020 年上映時創下日本影史票房紀錄，全球票房更突破 5 億美元，鬼滅最經典之作日本 423 家影院 5 月 9 日限定五周上映，台灣則會在 7 月 4 日列車重啟，大銀幕可以看到「無限城」全新影像預告。不少粉絲表示期待要進場支持，但也有網友並不喜歡把預告放在劇場版最後亮相。

關鍵字：鬼滅

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