ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

30年資深聲優分享「起步兩重點」　漫畫家：新人很難出頭天

記者楊智仁／綜合報導

日本許多知名聲優在業界奮鬥超過 10 幾年依舊人氣不減，甚至不斷創造更多經典。資深聲優緒方恵美先前也在推特 ( X ) 上有感而發，提出新人在剛起步時需要注意的重點，態度決定一切「保持謙虛、同時尊重身邊的人。」

▼緒方恵美分享新人起步經驗。（圖／@Megumi_Ogata）▲▼緒方恵美分享經驗。（圖／@Megumi_Ogata）

1992 年在《幽遊白書》以藏馬一角配音出道的緒方恵美，這些年飾演《新世紀福音戰士》碇真嗣、《庫洛魔法使》月城雪兔、《地縛少年花子君》花子君、《美少女戰士系列》天王遙等許多人氣角色，出道超過她獲得無數聲優獎項，日前緒方恵美在推特上表至，「新人們，聲優的工作要認真分析自己的角色，兼顧好的表演水準，不過更重要的是，要保持謙虛、尊重周遭的人，如果你沒有真正懷著的感恩之心，這份工作無法長久做下去，時刻自我警惕。」

漫畫作者師走トオル也轉發這篇貼文並表示，「我參加過幾十場錄音，真的為新來的聲優感到惋惜，你以為越資深的聲優，他們可能很忙，甚至可能不太讀劇本，但實際上他們讀劇本讀得非常透徹認真，甚至到難以置信的地步，看起來上面的位置短時間是不會有空缺的。」

關鍵字：聲優

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

推薦閱讀

30年資深聲優分享「起步兩重點」　漫畫家：新人很難出頭天

不怕《GTA 6》！美獨立遊戲放話「同天發售」　外媒：想創共同話題

英國禁止向俄羅斯出口遊戲手把：避免操控無人機成戰爭工具

類Terraria《鼠托邦》延好評強勢推出　官方：感謝支持

美周邊商提前洩漏Switch 2　任天堂怒開告「侵權、虛假廣告」

《我獨自升級》共繪22萬張動畫畫格　製作人：讓動畫師喘口氣

《吉伊卡哇袋著走》廣告太多網抱怨　官方承諾減少、修正BUG

聲帶結節休養結束！愛蜜莉雅、惠惠聲優「高橋李依」回歸

近80%美退伍軍人認為電玩對生活有幫助：能緩解軍旅壓力

《GTA 6》確定延期母公司股價重挫　玩家氣喊：我小孩都畢業了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我獨自升級》共繪22萬張動畫畫格

日網萬人選「動畫最強角色」

2024日漫畫銷量前10名：咒術奪冠

美周邊商洩漏Switch 2...任天堂開告

《我獨自升級》一集耗時10個月

不怕《GTA 6》美獨立遊戲放話「同天發售」

《鼠托邦》延續好評強勢推出！

30年資深聲優分享「起步兩重點」

英國禁止向俄羅斯出口遊戲手把

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

最新新聞

30年資深聲優分享「起步兩重點」

不怕《GTA 6》美獨立遊戲放話「同天發售」

英國禁止向俄羅斯出口遊戲手把

《鼠托邦》延續好評強勢推出！

美周邊商洩漏Switch 2...任天堂開告

《我獨自升級》共繪22萬張動畫畫格

《吉伊卡哇袋著走》廣告太多網抱怨

超人氣聲優「高橋李依」回歸

近80%美退伍軍人認為電玩對生活有幫助

《GTA 6》確定延期母公司股價重挫

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366