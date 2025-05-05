30年資深聲優分享「起步兩重點」　漫畫家：新人很難出頭天

記者楊智仁／綜合報導

日本許多知名聲優在業界奮鬥超過 10 幾年依舊人氣不減，甚至不斷創造更多經典。資深聲優緒方恵美先前也在推特 ( X ) 上有感而發，提出新人在剛起步時需要注意的重點，態度決定一切「保持謙虛、同時尊重身邊的人。」

▼緒方恵美分享新人起步經驗。（圖／@Megumi_Ogata）

1992 年在《幽遊白書》以藏馬一角配音出道的緒方恵美，這些年飾演《新世紀福音戰士》碇真嗣、《庫洛魔法使》月城雪兔、《地縛少年花子君》花子君、《美少女戰士系列》天王遙等許多人氣角色，出道超過她獲得無數聲優獎項，日前緒方恵美在推特上表至，「新人們，聲優的工作要認真分析自己的角色，兼顧好的表演水準，不過更重要的是，要保持謙虛、尊重周遭的人，如果你沒有真正懷著的感恩之心，這份工作無法長久做下去，時刻自我警惕。」

漫畫作者師走トオル也轉發這篇貼文並表示，「我參加過幾十場錄音，真的為新來的聲優感到惋惜，你以為越資深的聲優，他們可能很忙，甚至可能不太讀劇本，但實際上他們讀劇本讀得非常透徹認真，甚至到難以置信的地步，看起來上面的位置短時間是不會有空缺的。」