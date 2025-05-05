30年資深聲優分享「起步兩重點」　漫畫家：新人很難出頭天

記者楊智仁／綜合報導
日本許多知名聲優在業界奮鬥超過 10 幾年依舊人氣不減，甚至不斷創造更多經典。資深聲優緒方恵美先前也在推特 ( X ) 上有感而發，提出新人在剛起步時需要注意的重點，態度決定一切「保持謙虛、同時尊重身邊的人。」
▼緒方恵美分享新人起步經驗。（圖／@Megumi_Ogata）
1992 年在《幽遊白書》以藏馬一角配音出道的緒方恵美，這些年飾演《新世紀福音戰士》碇真嗣、《庫洛魔法使》月城雪兔、《地縛少年花子君》花子君、《美少女戰士系列》天王遙等許多人氣角色，出道超過她獲得無數聲優獎項，日前緒方恵美在推特上表至，「新人們，聲優的工作要認真分析自己的角色，兼顧好的表演水準，不過更重要的是，要保持謙虛、尊重周遭的人，如果你沒有真正懷著的感恩之心，這份工作無法長久做下去，時刻自我警惕。」
新人の皆さん。— 緒方恵美 (@Megumi_Ogata) April 28, 2025
最重要は与えられた役をきちんと分析し基準点以上の芝居をすることですが、大切なのは、
・謙虚であること
・周りの方々へのリスペクト
本当の意味での感謝の気持ちを持たないと、仕事としては続きません。
そうしてると思う人ほど該当者です。
言葉じゃなく行動。常に自戒。だよ。
漫畫作者師走トオル也轉發這篇貼文並表示，「我參加過幾十場錄音，真的為新來的聲優感到惋惜，你以為越資深的聲優，他們可能很忙，甚至可能不太讀劇本，但實際上他們讀劇本讀得非常透徹認真，甚至到難以置信的地步，看起來上面的位置短時間是不會有空缺的。」
何十回か収録立ち会いしたけど、ホント新人の声優さんには同情する。— 師走トオル (@SiwasuToru) April 29, 2025
「このクラスの人だったら忙しくてあんまり台本読んでくれてないかも」と思うようなベテランの方ほど信じられないぐらい台本読み込んでくるんだもの。当分上の席空かないよあれ・・・。 https://t.co/N3XDsYkQdk
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