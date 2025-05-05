《我獨自升級》共繪22萬張動畫畫格　製作人：讓動畫師喘口氣

記者楊智仁／綜合報導

最近由 TheWrap 的 Raquel Harris 主持的媒體問答活動中，《我獨自升級》製作人 Aniplex 的古橋宗太與 A-1 Pictures 動畫製作人金子敦史被問到是否能透露《我獨自升級》第三季消息。此時負責英文配音的主角成振宇聲優 Aleks Le 也插話表示他也很想知道進度。

▼《我獨自升級》備受矚目。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）

古橋隨後回答，「我想這是今晚最難回答的問題了，說實話我比誰都更焦急地等待第三季的到來，但老實說，從第一季到第二季之間，我們總共製作了 22 萬張動畫畫格」，這段話引起在場觀眾驚呼。「當然，我很想讓動畫師們喘口氣。所以如果是我來決定的話，我會說『等到下屆奧運再看看第三季會不會發生吧。』」

值得一提的是，先前 Reddit AMA 問答活動中也曾透露，每集《我獨自升級》平均需要約 10 個月製作，較長的一集甚至需要 12 個月。而當古橋試圖把決定權轉交給金子時，金子回答，「嗯…這真的很難，我先說一句，其實我也很想知道接下來會發生什麼，但我整個職業生涯都在日本這個島國工作，是《我獨自升級》讓我第一次真正接觸到國際視野與觀點。每次去不同的國家，總能從觀眾與粉絲那裡感受到一股刺激…那種能量。這讓我意識到世界各國與粉絲文化之間的差異，也再次提醒我娛樂的力量。」