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「毛利偵探事務所」現身澀谷交叉口　柯南、長野刑警門口迎客

記者楊智仁／綜合報導

青山剛昌長青作品《名偵探柯南》漫畫單行本已超過 100 集，累計發行量突破 2.7 億本，電視動畫也已播出超過 1100 集，無論在日本或海外皆擁有極高人氣。去年迎來原作 30 周年的劇場版第 27 作《名偵探柯南 百萬美元的五稜星》更創下 158 億日圓票房，刷新系列歷史紀錄，而最新劇場版 M28《獨眼的殘像》已於本月 18 日上映。

▼《名偵探柯南》毛利偵探事務所。（圖／翻攝自@NetflixJP推特）▲▼柯南。（圖／翻攝自推特）

這次在澀谷車站知名的十字路口附近活動空間「ZeroBase澀谷」（澀谷區道玄坂2）外牆所設置的廣告，仿造了作品中的「毛利偵探事務所」。本次為 Netflix 推廣企劃之一，宣傳目前平台上可觀賞的多部《柯南》電視與劇場版作品，並作為與本作中登場角色合作「Netflix的小五郎」計畫一環。

毛利小五郎原本是名落魄偵探，在柯南暗中協助破案後聲名大噪，成為人稱「沉睡小五郎」的名偵探，辦公室也成為柯南活躍的重要據點之一。原作中，偵探事務所位於建築的 2 樓、1 樓為咖啡廳、3 樓則為毛利的住家。這次的廣告牆也重現了此構造，3 樓窗戶上方則標示 Netflix 的紅色「N」標誌，還有熟悉的角色登場點綴，該展示將持續至 5 月 5 日。

關鍵字：柯南

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