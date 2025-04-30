Andy老師見面會來了！獻唱《傳說對決》主題曲：挫折教會我堅強

記者蘇晟彥／綜合報導

《傳說對決》年度盛事「五五好團節」正式登場，呼應今年「覺醒之路，集合！」主題，特別邀請「經歷低潮後重新出發」的Andy老師，打造主題曲〈Awaken 覺醒〉，同時將在 5 月 3日參與「五五好團節慶祝活動」，親自出席與粉絲見面，活動免費開放給所有玩家參加，是難得能夠親自替他打氣的絕佳時機。

▼Andy老師 5/3將出席《傳說對決》線下粉絲見面會。（圖／Garena提供）



Andy老師將首次以個人身份，出席《傳說對決》五五好團節慶祝活動實體線下見面會活動，與知名實況主「小葵｣跟「蓋瑞」一起和粉絲同樂，暢玩傳說對決。不僅如此，今年五五好團節所推出「刀鋒寶貝 末世龍焰」覺醒造型，更邀請擔任《進擊的巨人》米卡莎的聲優—石川由依配音，玩家於五五好團節期間登入傳說對決，除了可以免費領取「刀鋒寶貝 末世龍焰」基礎造型外，透過指定任務可以獲得更多相關造型專屬獎勵外，還有機會獲得「Andy老師 的那份」與「越來越浪漫的Andy 頭像」等驚喜獎勵。

Andy老師 首度獻聲打造五五主題曲，唱出自己和每位玩家的「覺醒之路」

《Garena 傳說對決》歡慶年度盛事「五五好團節」，今年首次攜手台灣人氣百萬 YouTuber Andy老師 推出全新主題曲〈Awaken 覺醒〉。歌曲更由同為資深玩家的高人氣音樂人派偉俊操刀，擔任製作人，以 Z 世代熱愛的流行元素編曲，搭配 Andy老師 溫暖的嗓音，描繪自己從挫折中成長、在夥伴的陪伴下，不斷覺醒變強的故事。此外，MV 除了融入《Garena 傳說對決》五五好團節「覺醒」主題，也在 MV 中也放入「你CD多少？我現在25%」等彩蛋，讓玩家在享受音樂之餘，也感受到 Andy老師 克服挫折後重新出發的覺醒能量。

〈Awaken 覺醒〉主題曲與 MV 已於 4/27（日） 正式上線，上線首日官方 IG Reels 即破百萬觀看，YouTube 影片也吸引玩家幽默留言「最後才發現原來不是 55 開」，畫面中也巧妙藏入遊戲序號，挑戰者們輸入序號即可獲得免費好禮，另外參與指定活動，即有機會獲得 Andy老師親筆簽名照與限定頭像！



GCS冠軍賽線下互動賽盛大登場，與 Andy老師 面對面一起「對抗敵方」

為了讓玩家在虛擬與現實中都能體驗覺醒力量，《Garena 傳說對決》將於 5/3（六）下午兩點到三點半於新北工商展覽中心舉辦 GCS 春季冠軍賽，當天同時將邀請 Andy老師 分享〈Awaken 覺醒〉的合作經驗與幕後花絮，並與人氣實況主蓋瑞、小葵同台，和粉絲同樂，一同遊玩傳說對決，幸運粉絲還可獲得上台互動的機會。

此外，本次五五好團節推出許多項經典以及全新活動，回饋所有挑戰者們。除了玩家們熟悉的「組隊不掉星」、「五排不限段位」以及「造型共享」和「造型限免」外，也加入了全新「五五勝利寶箱」機制，只要完成指定任務即可獲得海量的刀鋒覺醒石。