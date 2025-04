英雄聯盟世界冠軍Shushei逝世　擁酒桶造型、MVP...官方發文哀悼

記者楊智仁/綜合報導

S1《英雄聯盟》世界冠軍 Shushei ( MaciejRatuszniak ) 於 2025 年 4 月 28 日因癌症辭世,享年 36 歲。這位波蘭電競先驅以代表歐洲知名戰隊 Fnatic 出戰而廣為人知,是 2011 年首屆《英雄聯盟》世界大賽冠軍隊伍的一員,也是首位榮獲 MVP 殊榮的選手。

▼第一代酒桶神Shushei逝世。(圖/翻攝lolesports X)

Shushei 於 2013 年退役,但他在《英雄聯盟》電競界留下深遠影響,為紀念 2011 年世界賽表現,他選擇酒桶「古拉格斯」作為專屬造型冠名英雄。這款「Fnatic 古拉格斯」造型即便 14 年後的今天仍在販售中,成為粉絲們懷念他的象徵。根據波蘭媒體報導,Shushei 退役之後仍積極參與社會活動,並且也很常用自己前選手身分給予波蘭當地玩家們協助。

除了世界冠軍頭銜外,Shushei 還於 2011 年代表 Fnatic 奪得 IEM 紐約站第六季冠軍,並在同年代表 myRevenge 拿下 IEM 漢諾威站冠軍。Fnatic 於社群平台發文悼念,「昨天,我們失去了一位傳奇 Shushei,Shushei 是 2011 年首屆《英雄聯盟》世界冠軍 Fnatic 隊伍的重要一員,他的勝利開啟眾多粉絲對 Fnatic LoL 熱愛,我們向他的親友致上最深哀悼。」英雄聯盟官方以及 LEC 知名主持人 Sjokz 也同樣在推特上表達遺憾,並感謝 Shushei 為電競所做的一切。

