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英雄聯盟世界冠軍Shushei逝世　擁酒桶造型、MVP...官方發文哀悼

記者楊智仁／綜合報導

S1《英雄聯盟》世界冠軍 Shushei ( MaciejRatuszniak )  於 2025 年 4 月 28 日因癌症辭世，享年 36 歲。這位波蘭電競先驅以代表歐洲知名戰隊 Fnatic 出戰而廣為人知，是 2011 年首屆《英雄聯盟》世界大賽冠軍隊伍的一員，也是首位榮獲 MVP 殊榮的選手。

▼第一代酒桶神Shushei逝世。（圖／翻攝lolesports X）▲▼第一代酒桶神Shushei逝世。（圖／翻攝X）

Shushei 於 2013 年退役，但他在《英雄聯盟》電競界留下深遠影響，為紀念 2011 年世界賽表現，他選擇酒桶「古拉格斯」作為專屬造型冠名英雄。這款「Fnatic 古拉格斯」造型即便 14 年後的今天仍在販售中，成為粉絲們懷念他的象徵。根據波蘭媒體報導，Shushei 退役之後仍積極參與社會活動，並且也很常用自己前選手身分給予波蘭當地玩家們協助。

▲▼第一代酒桶神Shushei逝世。（圖／翻攝X）

除了世界冠軍頭銜外，Shushei 還於 2011 年代表 Fnatic 奪得 IEM 紐約站第六季冠軍，並在同年代表 myRevenge 拿下 IEM 漢諾威站冠軍。Fnatic 於社群平台發文悼念，「昨天，我們失去了一位傳奇 Shushei，Shushei 是 2011 年首屆《英雄聯盟》世界冠軍 Fnatic 隊伍的重要一員，他的勝利開啟眾多粉絲對 Fnatic LoL 熱愛，我們向他的親友致上最深哀悼。」英雄聯盟官方以及 LEC 知名主持人 Sjokz 也同樣在推特上表達遺憾，並感謝 Shushei 為電競所做的一切。

關鍵字：英雄聯盟

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