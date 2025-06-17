《劍星》PC版上市銷量超速破百萬　首日8500留言狂刷極度好評

記者楊智仁／綜合報導

《劍星》PC 版上市不到一周，銷量即突破 100 萬套表現亮眼，這款由韓國開發商 Shift Up 製作的砍殺型動作 RPG，先前已在 PlayStation 平台取得佳績，因此其 PC 移植版在發售前便備受期待，如今銷售數據出爐，無疑證實它在新平台上依然成功。

▼劍星。（圖／翻攝自Steam）

《劍星》於 2024 年 6 月 11 日正式登上 PC 平台，距離其 2024 年 4 月在 PS5 上推出已逾一年。為了慶祝本次平台拓展 Shift Up 對遊戲進行多項強化更新，包括新增奈米戰鬥服、多語系配音與臉部動畫支援，並加入全新頭目戰。這些新要素讓 PC 版成為 PlayStation 獨佔作品中最成功的移植之一。

根據 Shift Up 向《韓聯社》證實消息，《劍星》PC 版三天內銷量即突破百萬，首日即收到 8,500 則玩家評論，其中 94% 為正面評價。即便不看評論遊戲熱度也相當明顯，僅花不到 24 小時《劍星》便在 Steam 上突破 10 萬同時在線人數，成為 Sony 發行遊戲中第二個達成此成就的作品，僅次於《絕地戰兵 2》，本次 PC 熱賣也讓本作總銷量正式突破 300 萬套。

《劍星》仍可能有進一步的跨平台計畫，根據近期內部簡報內容顯示，Shift Up 曾提及將有「平台擴展」（Platform Expansion），市場推測可能指涉 Xbox Series X 或 Nintendo Switch 2。然而目前官方尚未明確說明具體對象。不過考量 PC 版本的成功，Sony 與 Shift Up 若想觸及更廣大玩家群，推向更多平台也屬合理選擇。