Sony高層指任天堂並非直接競爭者...主要對手是微軟Xbox

記者楊智仁／綜合報導

前 PlayStation 全球總裁、現任 Sony 互動娛樂獨立遊戲倡議主管吉田修平，近日在 YouTube 節目《Kit & Krysta》中透露 Sony 內部對競爭對手的定位與市場分析，並指出「在全球市場 PlayStation 將 Xbox 視為主要對手；但在日本真正的對手是任天堂。」

▼全球市場 PlayStation 將 Xbox 視為主要對手。（圖／翻攝自官網）

吉田指出 Sony 高層普遍將 Microsoft 的 Xbox 視為 PlayStation 主要競爭者，原因在於兩者硬體規格、遊戲內容都屬於高階路線風格相近。他表示，「Xbox 和我們很像，都是性能導向的主機，內容也以成熟向遊戲為主。相比之下 Nintendo 是走家庭取向路線，主打的是『跟家人朋友一起玩』，強調的是遊戲樂趣而非硬體規格。」

他進一步指出，在 Sony 內部策略報告與競爭分析中，任天堂經常不會被列入直接競爭者清單，「不是我們忽略任天堂，而是他們面對的是不同用戶族群。任天堂負責將年輕玩家帶入遊戲世界，當這些人長大後或許就會轉向 PlayStation 或 Xbox。」儘管如此，吉田也強調 Sony 對任天堂抱持極高敬意，認為他們對整體產業成長有極大貢獻。

不過，吉田也點出一個例外：日本市場，「在日本 Nintendo 極為強勢，Xbox 幾乎不存在。這裡的競爭非常明確，就是 Sony 對任天堂。」因此，雖然 Sony 在全球視 Xbox 為主要競爭者，但在日本市場 Sony 團隊，策略上是以 Nintendo 為首要競爭目標。吉田的分享，揭露 Sony 如何根據不同市場動態調整對手定位，也再度突顯任天堂在日本國內主導地位。