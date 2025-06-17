《恐鬼症》太夯製作人卻說是意外　坦言：根本不玩恐怖遊戲

記者黃冠瑋／綜合報導

《恐鬼症》（Phasmophobia）於2020年上市，以獨特的抓鬼玩法、最多支援四人的互動內容廣受好評，如今遊戲推出這五年好評依舊居高不下，官方近日更是推出詛咒虛空內容讓玩家再度驚叫連連。然而令人意外的是，遊戲製作人Daniel Knight坦言，「他根本不玩恐怖遊戲，甚至一開始也沒打算開發這樣的作品」。

▼《恐鬼症》製作人坦言根本不玩恐怖遊戲。（圖／翻攝自YouTube／Kinetic Games）

《恐鬼症》（Phasmophobia）為一款最多支援四人的抓鬼遊戲，玩家必須使用各種抓鬼道具（例如溫度計、EMF探測儀、書本及鹽巴）來判斷鬼的種類，也因為這款遊戲鬼魂會時不時衝臉，因此也讓玩家興奮之餘又怕受到驚嚇，在發售當時更是創造了11萬玩家同時上線，而隨著官方近日再度引進詛咒虛空內容，也成功吸引破萬玩家回來遊玩。

然而令人意外的是，《恐鬼症》總監暨首席開發者 Daniel Knight 日前在Summer Game Fest 2025接受外媒採訪卻表示，「這款遊戲會成功純屬意外，我最初的目標是想做一款社交型的合作解謎遊戲，玩家們必須站在朋友身旁，一起動腦解謎。恐怖元素其實是附帶的，只是剛好很契合」。但隨著不斷開發也成為現在玩家所看到的「靈異調查」玩法，也沒想到正是這種解謎被鬼追的遊戲風格，讓玩家耳目一新也造就了現在遊戲的空前盛世。

後續他也坦言，其實自己根本不玩恐怖遊戲，最多只是最近玩過一點點《Content Warning》而已。《恐鬼症》目前已在PS5、Xbox Series、PC推出，目前官方也持續在推出更新中，遊戲也有支援繁體中文介面，喜歡這款恐怖遊戲的玩家可以敬請期待官方後續更新。