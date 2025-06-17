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挑戰沒極限！《艾爾登法環 黑夜君臨》玩家不用武器通全部夜王

記者黃冠瑋／綜合報導
魂系大作《艾爾登法環 黑夜君臨》上線後吸引不少玩家前往挑戰，對此玩家除了普通挑戰外，也會想出各種花式攻略擊敗難度偏高的BOSS，像是先前就有玩家以不升等方式擊敗黑夜光騎士。而近日又傳出有玩家靠著赤手空拳並且在0死亡情況下成功單人通關所有夜王，消息一出震驚許多魂系玩家。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》玩家不用武器刷全夜王在掀熱議。（圖／翻攝自《艾爾登法環 黑夜君臨》STEAM）

▲▼《艾爾登法環 黑夜君臨》玩家不用武器刷全夜王在掀熱議。（圖／翻攝自《艾爾登法環 黑夜君臨》STEAM）

《艾爾登法環 黑夜君臨》在Steam首發表現相當亮眼，上線後一小時內即創下 31萬同時在線玩家人數，成為FromSoftware遊戲中僅次於本傳《艾爾登法環》 第二高紀錄，但玩家也普遍認為此款遊戲單人難度太高，不過也成功激起許多魂系大神挑戰極限的慾望，像是國外實況主itzCBD就成為了全球第一位達成 0 死成就成功擊敗所有黑夜王的人。

對此近日又有玩家突發奇想挑戰自己極限，事情其實是一名《艾爾登法環》實況主Skumnut時常會分享他如何透過各種花式挑戰擊敗BOSS，而在這次《艾爾登法環 黑夜君臨》他也沒有又令所有魂系玩家失望。

在挑戰過程中先是成功只用盾牌就通關《艾爾登法環 黑夜君臨》，並且最後還是以不用攻擊武器情況下竟擊敗「黑夜王」布德奇冥。沒想到接下來他又更加瘋狂，連盾牌都不帶只憑赤手空拳就成功連續通關三輪《艾爾登法環 黑夜君臨》，「黑夜野獸」格拉狄烏斯、「黑夜之智」格諾斯塔與「黑夜之爵」艾德雷這些讓玩家頭痛的BOSS也都難敵他的攻擊，並且都是在被玩家號稱難以單人挑戰下就成功完成這些壯舉。

關鍵字：艾爾登法環、FromSoftware、黑夜君臨

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