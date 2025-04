《艾爾登法環》出貨破3000萬！FromSoftware新作對Swich2寄厚望

記者楊智仁/綜合報導

自 2022 年推出以來,FromSoftware 開放世界動作角色扮演遊戲《艾爾登法環》(Elden Ring)持續在遊戲界大放異彩,如今更迎來一項重大里程碑:全球累計銷量突破 3,000 萬套。為了紀念這個值得慶祝的時刻,FromSoftware 於其社群平台上發布感謝文,「親愛的褪色者感謝您長久以來支持,願黃金樹恩惠永遠指引你的旅程。」

繼去年 12 月的 2,860 萬套銷量之後,《艾爾登法環》再度寫下新高,不僅穩坐工作室最暢銷作品寶座,更已超越《黑暗靈魂》系列先前累積的 2,700 萬套總銷量。短短四個月內再賣出超過 140 萬套,對一款發售已有數年的作品而言,實屬驚人表現。

多人合作制衍生作品《艾爾登法環:黑夜君臨》(Elden Ring: Nightreign)目前正在開發中,官方日前公布 PC 版本建議配備需求,中央處理器為 Intel Core I5-10600 或 AMD RYZEN 5 5500、記憶體 12GB、顯示卡 NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3GB 或 AMD RADEON RX 580 4GB,詳情可至以下推特文章查詢。

不僅如此,FromSoftware 顯然對任天堂新主機寄予厚望,《艾爾登法環 褪色者版(ELDEN RING Tarnished Edition)》將於 2025 年在 Nintendo Switch 2 發售,下一部作品《The Duskbloods》預定於 2026 年推出,並會成為 Switch 2 獨佔作品。

The minimum and recommended PC specifications for #ELDENRING #NIGHTREIGN are now available. pic.twitter.com/pgfsTZzO1M