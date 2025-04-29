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《艾爾登法環》出貨破3000萬！FromSoftware新作對Swich2寄厚望

記者楊智仁／綜合報導

自 2022 年推出以來，FromSoftware 開放世界動作角色扮演遊戲《艾爾登法環》（Elden Ring）持續在遊戲界大放異彩，如今更迎來一項重大里程碑：全球累計銷量突破 3,000 萬套。為了紀念這個值得慶祝的時刻，FromSoftware 於其社群平台上發布感謝文，「親愛的褪色者感謝您長久以來支持，願黃金樹恩惠永遠指引你的旅程。」

繼去年 12 月的 2,860 萬套銷量之後，《艾爾登法環》再度寫下新高，不僅穩坐工作室最暢銷作品寶座，更已超越《黑暗靈魂》系列先前累積的 2,700 萬套總銷量。短短四個月內再賣出超過 140 萬套，對一款發售已有數年的作品而言，實屬驚人表現。

多人合作制衍生作品《艾爾登法環：黑夜君臨》（Elden Ring: Nightreign）目前正在開發中，官方日前公布 PC 版本建議配備需求，中央處理器為 Intel Core I5-10600 或 AMD RYZEN 5 5500、記憶體 12GB、顯示卡 NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3GB 或 AMD RADEON RX 580 4GB，詳情可至以下推特文章查詢。

不僅如此，FromSoftware 顯然對任天堂新主機寄予厚望，《艾爾登法環 褪色者版（ELDEN RING Tarnished Edition）》將於 2025 年在 Nintendo Switch 2 發售，下一部作品《The Duskbloods》預定於 2026 年推出，並會成為 Switch 2 獨佔作品。

關鍵字：艾爾登法環

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