RPG《魔女庭園》搶先開放試玩　「二剪流」打怪拯救庭園

記者黃冠瑋／綜合報導

南韓獨立團隊Team Teps於日前宣布旗下新作RPG《魔女庭園》將在5月23日正式推出，目前開放試玩版提供玩家們搶先體驗，玩家將扮演魔女斯爾揮舞「剪刀」清掃怪物拯救屬於自己的庭園。對此官方表示，「延續先前未公開劇情，試玩版可遊玩到第五章節，並且隨著劇情推進主角攻擊模式也可變化成雙剪流」。

▼《魔女庭園》將在5月23日正式推出。（圖／翻攝自YouTube／TeamTapas）

《魔女庭園》是一款動作角色扮演遊戲，由曾開發過好評的《勇士食堂》南韓獨立遊戲商Team Teps所開發，遊戲於2023年8月首次發表，後續在2024年9月釋出第一版試玩，並先後參加了台北電玩展等實體展會。本次遊戲畫面是以可愛童話風格與暗黑魔幻場景做出強烈對比，故事講述夢境魔女所創造的「庭園」都會透過定期舉辦「茶會」來維持運作，然而由於魔女過於懶惰，缺乏危機意識，導致庭園即將坍塌崩壞，而為了守護魔女的家園，玩家將扮演主角魔女斯爾揮舞剪刀清掃怪物拯救屬於自己的庭園。

對此官方公告表示，「目前搶先體驗版可遊玩至主線第5章節，這次試玩版將延續先前版本未公開的劇情，隨著章節推進遊戲難度會逐漸加深，策略選擇也變得更加重要，玩家將會接觸綜效系統、魔道具系統等新內容，而第4章將會解鎖武器選擇系統，允許絲爾裝備不同攻擊風格的剪刀武器，像是可以雙手持剪刀，施展如同雙劍迅速的攻擊」。

另外官方也說明正式版將會有新的故事章節以及各種UI、動態效果、平衡與系統的全面改善，並且會透過這次玩家試玩期間所提供的意見做出調整與回應。