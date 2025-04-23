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《上古卷軸IV：遺忘之都》重製版強勢來襲　同上人數衝破18萬

記者黃冠瑋／綜合報導

Bethesda宣布《上古卷軸IV：遺忘之都Remastered》即刻上市並同步到各個平台，這也是繼2006年推出後首度重製。玩家將重返泰姆瑞爾大陸，共同抵抗迪德拉魔族入侵。根據SteamDB顯示，遊戲僅在上市後的短短數小時內直接突破18萬，一舉成為目前Steam上最暢銷的遊戲之一。

▼《上古卷軸IV：遺忘之都》重製版即刻上市並同步到各個平台。（圖／翻攝自YouTube／BethesdaSoftworks）

▲▼《上古卷軸IV：遺忘之都Remastered》即刻上市並同步到各個平台。（圖／翻攝自YouTube／Bethesda Softworks）

《上古卷軸IV：遺忘之都》是一款開放奇幻世界扮演遊戲，也是Bethesda旗下最經典的代表遊戲之一。故事背景是講述泰姆瑞爾大陸遭遇遺忘之都的危機，導致大量迪德拉魔族降臨，玩家必需扮演不同職業或種族戰士，以此抵抗魔族入侵泰姆瑞爾並展開屬於自己的冒險。遊戲於2006年上市時，憑藉著宏大世界觀與自由玩法，成為當時玩家心目中最好玩的開放世界遊戲。而先前就有人爆料《上古卷軸IV》將會重製，沒想到事情居然成真，官方已於22日直播上宣布《上古卷軸IV：遺忘之都Remastered》即刻上市並同步到各個平台。

根據官方釋出的資訊，本次交由Virtuos工作室領銜製作，採用Unreal Engine 5打造，畫面品質與光影效果也都帶來大幅提升，並且根據開發團隊公布的畫面，可以看到席洛迪爾（Cyrodiil）地區已經過全面翻新，不僅環境更加寫實，角色建模也變得更現代化，以此呈現出符合次世代主機的視覺體驗。

對此官方表示，「《上古卷軸 IV：遺忘之都 Remastered》重製版將以令人驚豔的全新視覺效果和改良過後遊戲玩法重現給玩家」。此外，官方也說明重製版內容會包含原版的兩個擴充內容《九騎士》（Knights of the Nine）與《戰慄孤島》（Shivering Isles），讓新舊玩家一同體驗完整故事。

另外，截至目前為止遊戲已在Steam上獲得了超過5700則評論，並且榮獲了玩家極度好評，再加上根據SteamDB顯示，遊戲僅在上市後的短短數小時內直接突破18萬，一舉成為目前Steam上最暢銷的遊戲之一。

關鍵字：上古卷軸Bethesda

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