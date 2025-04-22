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《三角洲行動》手機版正式上線！雙平台同步進度「隨時射一場」

記者蘇晟彥／綜合報導

《Garena® 三角洲行動》手機版於  22 日 全球正式上線，解除裝置、場地限制，將超寫實射擊戰鬥重現於手機上，並提供玩家最沉浸的遊戲體驗。手機與 PC 雙平台帳號進度將完全同步，讓玩家在兩者之間無縫切換，隨時隨地投入戰場。

▼《Garena® 三角洲行動》手機版本22日正式上市。（圖／Garena提供）

▲▼ GARENA提供

　《Garena® 三角洲行動》為手機量身打造大規模 FPS 體驗，支援陸海空 24v24 戰場及多元載具操作，帶來身歷其境且壯闊的戰場體驗。玩家可探索新一代撤離射擊玩法、沉浸式地圖環境與任務設計，並享受 PC 與手機間的跨平台進度共享。後續也將帶來更多精彩內容，陪伴玩家暢玩《Garena® 三角洲行動》手機版。

全新賽季「黑夜之子」正式上線，全新突擊探員「無名」、全新夜戰模式同步登場
 全新賽季「黑夜之子」正式同步上線，豐富全新內容登場。全新突擊探員埃利·德·蒙貝爾，代號「無名」，是一位潛行致命、擅長控場與壓制敵人的角色。無名為擅用策略與佈局操控戰局的玩家量身打造。PC 版限定內容「黑夜行動」則為全面戰場與烽火地帶模式帶來夜戰玩法，在伸手不見五指的環境中，黑暗將成為雙面刃——對毫無準備者而言危險萬分，對熟悉黑夜者則是制勝利器。

▲▼ GARENA提供

兩洞洞洞，三角洲行動！歡慶上線，傳說外觀 「SR-25 水墨雲圖」及大量登入福利免費領取
 《Garena® 三角洲行動》歡慶手機版正式上線，為所有玩家準備了大量活動及登入好禮。即日起每日簽到都有豐富獎勵可以領取，簽到第 7 天還能獲得傳說外觀 「SR-25 水墨雲圖」。台灣玩家更獨家加碼上線好禮，即日起至 5 月 4 日，每晚 8 點（即「兩洞洞洞」）登入《Garena 三角洲行動®》參與遊戲，即可獲得專屬加碼獎勵，還有機會抽中官方限量周邊！活動期間每晚 8 點更有多位實況主熱血開打，與玩家同台競技、共襄盛舉，觀戰參與還有機會抽中高達 600 三角券。

開服期間，官方和赤鬼伯伯、妲妲、蘋蘋澎澎、芳香腳及就是諾亞亞合作成立「三角洲GIRLS！」 超香團隊，與各位玩家同樂競技，不定期晚上八點開台，只要前往看台同樂就有機會抽到大量遊戲內商城通貨「三角券」！除了三角洲 GIRLS！，還有哈耿、虧皮、龜狗、殺梗等多位實況主將一同參與此活動，兩洞洞洞，晚上八點，各位玩家千萬不要錯過！更多開台資訊敬請關注官方社群平台。
 

關鍵字：射擊遊戲

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