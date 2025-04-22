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《咒術迴戰》五條悟腰斬竟是「這個理由」　網諷：認真嗎

記者黃冠瑋／綜合報導

《咒術迴戰》為芥見下下所繪漫畫作品，就在「澀谷事變」篇後的236話，因號稱劇中最強五條悟，莫名其妙被宿儺腰斬，正當粉絲以為會復活，沒想到卻是當場死亡，導致劇情備受質疑，「2.5條悟」也因此成為嘲諷的迷因。而近日大阪舉行「咒術迴戰展」，作者公開五條悟被腰斬原因，理由竟是「太自信鬆懈了」。

▼《咒術迴戰》五條悟被腰斬理由公開。（圖／翻攝自twitter／@oricon_anime_）

▲▼《咒術迴戰》五條悟被腰斬理由公開。（圖／翻攝自twitter／@oricon_anime_）

《咒術迴戰》是日本漫畫家芥見下下所創作的漫畫作品，從2018年開始連載一直到去年9月才正式完結。而在劇中號稱最強咒術師的五條悟與宿儺展開對決片段，成為當時粉絲們最為矚目的話題，五條悟一句自信的「會贏喔」甚至在戰鬥中還佔據上風。只是沒想到在236話劇情急轉直下，正當以為五條悟要拿下勝利時，卻突如其來的被宿儺腰斬，讓觀看的所有人相當傻眼，「2.5條悟、會贏喔」也變成當時最知名且諷刺的迷因，就連沒有看過《咒術迴戰》原作的人都可能知道梗的來源。

而為了慶祝去年9月漫畫的完結，近日在大阪舉行了「咒術迴戰展」邀請芥見下下與粉絲互動，其中作者補充了新宿對決時，五條悟被腰斬的額外說明，根據參加活動的網友心得提到，「五條悟最失敗原因是在最後一刻放鬆警惕，在擊敗魔虛羅後，五條悟認為宿儺沒有辦法破解他的無下限術式，假如是平常的五條悟肯定能察覺到異樣，至少可以避開致命傷」。

真正原因公開後，讓許多網友再度感到錯愕，尤其是歐美的海外網友都覺得理由不太合理，「在面對最強敵人放鬆，認真嗎？」、「所以殺死五條悟的是自己」、「理由也太爛，不解釋還好，越解釋越糟」、「就算五條悟設定是自大，但前面戰鬥都不會小瞧對手啊」。

關鍵字：咒術迴戰五條悟

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