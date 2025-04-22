ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

李珠珢台灣首遊戲代言！Cos「愛錢女神」伸手討斗內超萌樣曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊手遊鉅作《無盡夢迴》將於 5 月 8 日正式上市，22日曝光Cosplay遊戲中角色造型「暴富之夢」，高度還原角色魅力、性格。此外，配合遊戲主題，首次以睡衣造型現身，搭配萌萌可愛表情，兩種截然不同的造型顯現李珠珢反差魅力，遊戲開放事前預約中。

▼李珠珢首個台灣遊戲代言 22日曝光，扮演遊戲中愛錢的夢靈「暴富之夢」伸手要抖內登場。（圖／大宇資訊提供）

▲▼ 李珠珢 。（圖／大宇提供）

李珠珢首度在台灣接下遊戲代言，首場就直接挑戰Cosplay，以華麗禮服、粉紅長髮，化身夢靈角色「暴富之夢－黛西」。李珠珢從一開始就鍾愛這個角色，李珠珢說：「暴富之夢這個角色不只帥氣，更是遊戲中的主角，希望自己完美詮釋。」過程中和遊戲團隊多次討論造型呈現，服裝道具精緻，要讓大眾看到不同面向的李珠珢。

「暴富之夢－黛西」是夢境中由人類對財富、權力與慾望凝聚而成的夢靈，象徵著金錢帶來的誘惑，同時也藏著價值扭曲的諷刺，代表著「夢想」與「代價」的一體兩面。在遊戲中，是遠程範圍輸出的強力角色，善於以金幣化為武器，發動高傷害華麗攻勢，是玩家在戰場上不可忽視的存在。

李珠珢甜美活潑氣質，與「暴富之夢－黛西」角色特質高度契合，從虛擬走進現實，玩家獲得這支夢靈後，除了是戰鬥夥伴，更是啟發主線劇情的關鍵人物，透過故事互動的方式去告訴玩家金錢真正的價值跟意義。

●事前預約突破50萬人次5/8夢境啟動 李珠珢獨家ASMR即將釋出
 《無盡夢迴》是大宇資訊首款跨平台ARPG輕動作遊戲，玩家可透過三個角色自由切換與隨機盲盒技能組合，挑戰永不重複的夢境地圖與敵人，享受高自由度戰鬥與割草快感。

遊戲內搭載ASMR語音系統與角色親密度玩法，屆時將釋出李珠珢獨家聯動的ASMR哄睡語音，讓玩家沉浸於她專屬聲線，搭配專屬打造睡衣夢境風格造型影片，視覺聽覺雙享受，擁有夢幻療癒遊戲體驗，喜歡李珠珢的粉絲千萬別錯過。

《無盡夢迴》5/8正式於台港澳與新馬地區上市，預告將在未來於日本及其他東南亞市場推出，玩家可以把握最後時間，商店預約即可獲得五星夢靈自選箱與豐富虛寶，還可再抽李珠珢親筆簽名限量周邊。

▲▼ 李珠珢 。（圖／大宇提供）

▲▼ 李珠珢 。（圖／大宇提供）

關鍵字：李珠珢

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

推薦閱讀

《咒術迴戰》五條悟腰斬竟是「這個理由」　網諷：認真嗎

EA新作 《星際大戰：零號連隊》搶先亮相　總監強調「原創劇情」

李珠珢台灣首遊戲代言！Cos「愛錢女神」伸手討斗內超萌樣曝光

長達8年《逃離塔科夫》即將推出　年度計畫開跑網嘆：終於啊　

女coser化療掉髮重現「光頭蘿蔔子」　樂觀心態引本尊暖心送祝福

2025秋番《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字　網傻眼：誰記得住

校規禁用社群賺錢...日女高中生YouTuber退學：想坦率做喜歡的事

《鬼滅》禰豆子要來台灣！超人氣聲優鬼頭明里8月台北見面會

被任天堂告...《幻獸帕魯》反擊細節曝　舉多款遊戲主張專利無效

PS Plus全球多地漲價　加拿大衝擊大漲幅20%、年費破5000元

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

李珠珢台灣首遊戲代言！

女玩家奪冠竟遭嗆「別玩寶可夢卡牌」

女coser化療掉髮重現光頭蘿蔔子

《柯南》劇場版主題曲藏彩蛋

《咒術迴戰》五條悟腰斬理由公開

長達8年《逃離塔科夫》即將推出

《鬼滅之刃》黑毛和牛無限牛鍋便當

校規禁社群賺錢...日女高中生YouTuber退學

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

Switch 2指定規格記憶卡日本賣到缺貨

最新新聞

《咒術迴戰》五條悟腰斬理由公開

《星際大戰零號連隊》搶先亮相

李珠珢台灣首遊戲代言！

長達8年《逃離塔科夫》即將推出

女coser化療掉髮重現光頭蘿蔔子

《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字

校規禁社群賺錢...日女高中生YouTuber退學

人氣聲優鬼頭明里8月台北見面會

被任天堂告《幻獸帕魯》展開反擊

PS Plus漲價...加拿大年費破5000元

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366