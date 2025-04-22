李珠珢台灣首遊戲代言！Cos「愛錢女神」伸手討斗內超萌樣曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊手遊鉅作《無盡夢迴》將於 5 月 8 日正式上市，22日曝光Cosplay遊戲中角色造型「暴富之夢」，高度還原角色魅力、性格。此外，配合遊戲主題，首次以睡衣造型現身，搭配萌萌可愛表情，兩種截然不同的造型顯現李珠珢反差魅力，遊戲開放事前預約中。

▼李珠珢首個台灣遊戲代言 22日曝光，扮演遊戲中愛錢的夢靈「暴富之夢」伸手要抖內登場。（圖／大宇資訊提供）







李珠珢首度在台灣接下遊戲代言，首場就直接挑戰Cosplay，以華麗禮服、粉紅長髮，化身夢靈角色「暴富之夢－黛西」。李珠珢從一開始就鍾愛這個角色，李珠珢說：「暴富之夢這個角色不只帥氣，更是遊戲中的主角，希望自己完美詮釋。」過程中和遊戲團隊多次討論造型呈現，服裝道具精緻，要讓大眾看到不同面向的李珠珢。

「暴富之夢－黛西」是夢境中由人類對財富、權力與慾望凝聚而成的夢靈，象徵著金錢帶來的誘惑，同時也藏著價值扭曲的諷刺，代表著「夢想」與「代價」的一體兩面。在遊戲中，是遠程範圍輸出的強力角色，善於以金幣化為武器，發動高傷害華麗攻勢，是玩家在戰場上不可忽視的存在。

李珠珢甜美活潑氣質，與「暴富之夢－黛西」角色特質高度契合，從虛擬走進現實，玩家獲得這支夢靈後，除了是戰鬥夥伴，更是啟發主線劇情的關鍵人物，透過故事互動的方式去告訴玩家金錢真正的價值跟意義。

●事前預約突破50萬人次5/8夢境啟動 李珠珢獨家ASMR即將釋出

《無盡夢迴》是大宇資訊首款跨平台ARPG輕動作遊戲，玩家可透過三個角色自由切換與隨機盲盒技能組合，挑戰永不重複的夢境地圖與敵人，享受高自由度戰鬥與割草快感。

遊戲內搭載ASMR語音系統與角色親密度玩法，屆時將釋出李珠珢獨家聯動的ASMR哄睡語音，讓玩家沉浸於她專屬聲線，搭配專屬打造睡衣夢境風格造型影片，視覺聽覺雙享受，擁有夢幻療癒遊戲體驗，喜歡李珠珢的粉絲千萬別錯過。

《無盡夢迴》5/8正式於台港澳與新馬地區上市，預告將在未來於日本及其他東南亞市場推出，玩家可以把握最後時間，商店預約即可獲得五星夢靈自選箱與豐富虛寶，還可再抽李珠珢親筆簽名限量周邊。