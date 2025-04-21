女coser化療掉髮重現「光頭蘿蔔子」　樂觀心態引本尊暖心送祝福

記者黃冠瑋／綜合報導

隸屬於hololive旗下VTuber「蘿蔔子ロボ子さん」以反差萌直播風格深受粉絲喜愛，過去就因為系統錯誤導致頭髮消失的情形，因而衍生出笑翻粉絲的光頭造型迷因出現。而近日有名日本女Coser因化療掉髮重現扮演「光頭蘿蔔子」，樂觀態度吸引眾多網友轉發留言，甚至本尊也現身暖心送祝福。

▼ Coser「はちや」因化療掉光頭髮所幸扮演hololive蘿蔔子光頭造型。（圖／翻攝自twitter／@hachiya73）

「光頭蘿蔔子」其實是2023年本人在一場開台直播前，因為系統APP出現錯誤，導致角色的造型頭髮全都消失，但為了準時開播便以光頭造型模樣直接登場，如此衝擊造型讓粉絲覺得非常好笑，甚至還衍生出各種光頭創作，「光頭蘿蔔子」也成為了本人的代表迷因之一。

如今此等創作再度上演，日前就有一名日本女Coser「はちや」因為化療掉光了頭髮，藉此她不想浪費這次機會，在社群上分享所扮演的光頭版蘿蔔子，並且在服裝部分，忠實呈現了手部、頭飾、妝容，甚至大腿的機械構造也都還原的非常精緻，並且還會發光，另外還附上配戴假髮的原版造型。雖然本人未透露關於自身病情進展，但她就有預期第二次化療會因此掉髮，於是她便產生了想要扮演光頭的想法。

如此樂觀的態度迅速在網路上爆紅，目前貼文獲得了380萬次觀看，網友們都紛紛佩服本人抗病的心態並給予祝福，希望她能早日康復，甚至連蘿蔔子本尊也都現身回應，「腿部造型很迷人，閃閃發光，加油祝你好運」。對此Coser はちや激動的表示，「我從沒想過會收到本人回覆，覺得現在精神已增加了一億倍」。