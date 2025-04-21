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被任天堂告...《幻獸帕魯》反擊細節曝　舉多款遊戲主張專利無效

記者楊智仁／綜合報導

2024 年 9 月任天堂與寶可夢公司在日本對 Pocketpair 提起訴訟，指控《Palworld 幻獸帕魯》侵犯多項專利。當時，Pocketpair 曾公開表示將抗辯到底，但並未透露具體應對策略。如今，外媒公布該公司首度抗辯細節，Pocketpair 針對訴訟核心三項專利，逐一提出「無效」與「未構成侵權」的兩種論點。

▼《幻獸帕魯》反擊任天堂訴訟。（圖／翻攝自Steam）▲▼《幻獸帕魯》反擊任天堂訴訟。（圖／翻攝自Steam）

針對專利 JP7545191（描述一套捕捉生物並投入戰鬥的系統），Pocketpair 主張該專利在 2021 年底申請時，其技術內容就已經存在，公司以自家舊作《創世理想鄉 Craftopia》為例，指出雖然這款遊戲未完全具備該專利所述功能，但若結合其他現有遊戲機制，即可輕易達成同樣效果，像是《泰坦降臨 2 Titanfall 2》、《極地戰嚎5》、《古墓奇兵》、《歧路旅人》等，Pocketpair 認為這些遊戲系統與該專利重疊，可與《創世理想鄉》搭配組合出《幻獸帕魯》生物捕捉系統。

對於第二項專利 JP7493117（瞄準捕捉道具與計算捕捉機率的系統），Pocketpair 引用《黑暗靈魂III》模組「Pocket Souls」，該模組允許玩家捕捉敵人並讓其相互對戰。Pocketpair 表示，若將此類模組與《創世理想鄉》、《異塵餘生4》的「NukaMon」模組、《妖怪超級聯賽》或《Nexomon》等元素組合，即可發展出《幻獸帕魯》類似機制。

至於第三項專利 JP7528390（即時切換可騎乘物件，如 Pal 或寶可夢的系統），Pocketpair 則指出《方舟：生存進化》本身就已具備這項功能，甚至無須結合其他遊戲即可證明該專利屬於「先前技術」。此外，Pocketpair 也針對上述三項專利，各自提出「未構成侵權」辯解，該論點僅在「無效抗辯」未被採納情況下才會進一步使用。非侵權部分的辯護於 2025 年 1 月 31 日提交至東京地方法院，而針對專利無效性的抗辯則於同年 2 月 21 日提交。

關鍵字：幻獸帕魯

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