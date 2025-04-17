2.5D銀河惡魔城《鏽兔異途》、新加坡式恐怖解謎《慘痕》4／17上市

記者蘇晟彥／綜合報導

NetEase Games與株式會社 NITRO PLUS於 17日發售2.5D橫向銀河惡魔城動作作品《鏽兔異途》（Rusty Rabbit），玩家將隨著虛淵玄筆下中年兔子「史坦普」展開冒險；同日新加坡KOEX工作室開發的第一人稱氛圍恐怖解謎遊戲《慘痕》正式發布，玩家必須在探索陰森環境和解決複雜謎題的同時，揭開一名失蹤同學的真相。

《鏽兔異途》是什麼樣的遊戲

《鏽兔異途》是一款2.5D橫捲動作遊戲，玩家能上下左右四處挖掘探索巨大的遺跡。故事以人類留下的巨大遺跡「煙囪山」為舞臺，中年兔子「史坦普」在挖掘他喜愛的廢棄物時，意外捲入了一場冒險。當他發現顯示女兒行蹤的古代記錄終端「D-TAM」，這個發現將引領他深入未曾探索的深處，並逐漸揭開世界隱藏的真相。玩家將駕駛愛機「強斯特」，深入迷宮般的遺跡進行探索。使用鑽頭和刀刃等工具摧毀敵人和障礙物，獲取各種道具。讓我們一起挖掘未知的遺跡。



此外，本作是由NITRO PLUS與NetEase Games共同製作。知名於《心靈判官 PSYCHO-PASS》和《魔法少女小圓（Puella Magi Madoka Magica）》的虛淵玄擔任原案及劇本，而主角中年兔子「史坦普」的聲音演出則由黑田崇矢負責。虛淵氏所創造的奇妙世界觀，以及可愛卻又充滿認真冒險的故事。

新加坡KOEX工作室開發的第一人稱氛圍恐怖解謎遊戲《慘痕》正式發布。該遊戲現已在Steam平台上線，基本價格為港幣 52元，台幣152元，限時推出10%的首發折扣。《慘痕》將玩家帶入一個受新加坡懷舊建築風格啟發的夢魘世界。遊戲巧妙地融合了心理恐怖元素和豐富的故事情節，挑戰玩家面對恐懼並揭開黑暗的謎團。

The Iterative Collective首席執行官Matthew Quek表示：「我們很高興終於能與遊戲社區分享《慘痕》。KOEX工作室精心打造了一個令人毛骨悚然卻又美麗的體驗，既向新加坡獨特的景觀致敬，又呈現了一個具有普遍吸引力的恐怖敘事。」

KOEX工作室的獨立開發者Choo Bin Yong憑藉其在先前作品《腦界》和《誘惑》中累積的專業知識，在《慘痕》中運用虛幻引擎和動作捕捉技術創造了逼真的角色動畫和沈浸式環境。遊戲還由當地新加坡配音人才配音，為其場景增添了真實感。