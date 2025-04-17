日速食店合作《吉伊卡哇》8款設計療癒滿分　網嘆：絕對搶不到

記者楊智仁／綜合報導

由日本漫畫家 nagano 創作的《吉伊卡哇》熱度持續升溫，各地也推出許多令人印象深刻的聯名合作，讓大街小巷都見識到這群小傢伙們的驚人魅力。先前日本麥當勞官方也預告下一波活動將和《吉伊卡哇》合作，帶來 8 款可愛周邊。

▼日麥當勞下波活動將和《吉伊卡哇》合作。（圖／翻攝自@McDonaldsJapan推特）

曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，近年只要有相關合作幾乎都吸引爆滿人潮。日本麥當勞這次和《吉伊卡哇》聯名的兒童餐預計在 5 月 16 日推出，從官方所釋出的預告圖，活動分為第一彈及第二彈共有 8 款設計，小可愛們換上制服，結合招牌標誌以及漢堡、飲料看起來相當療癒。

只不過先前麥當勞和《星之卡比》的合作，周邊推出第二天就被搶光，緊接著網拍上就出現許多高價轉售商品，因此許多粉絲憂心，如果沒有對策加上《吉伊卡哇》近年熱度，高價轉售情況可能會更加嚴重，網友也表示，「感覺第一天就賣完了」、「絕對搶不到...」、「應該要採取一些對策」、「想想孩子訂購兒童餐，沒有贈品一定會很難過」。