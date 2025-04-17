高麗菜不能崩！4月美食番菜絲超精緻還有ASMR　網讚：檢定通過

記者楊智仁／綜合報導

「高麗菜」在日本動畫界地位至高無上，甚麼都能崩就是高麗菜作畫不能崩，業界也有這樣的傳說「把高麗菜畫得好的動畫就能成為神作」。日前 P.A.Works 原創電視動畫《歲月流逝飯菜依舊美味》（日々は過ぎれど飯うまし）正式放送，其中超高品質的料理作畫，再度掀起日本社群上對於「高麗菜檢定」的討論。

▼《歲月流逝飯菜依舊美味》。（圖／翻攝自@hibimeshi_anime推特）

「高麗菜事件」源自於 2006 年動畫《夜明前的琉璃色》，第 3 話主題是料理對決，其中一段切高麗菜的畫面讓所有人都震驚了，高麗菜是一顆完整的綠色圓球，沒有任何花紋，切開之後的高麗菜更是兩個同心半圓，讓人有種說不出的違和感。這起事件後，日本動畫迷將嚴格檢視高麗菜作畫的行為稱作「高麗菜檢定」，業界也彷彿訂下高麗菜要仔細畫的不成文規定。

新番《歲月流逝飯菜依舊美味》圍繞著剛成為大學生的五位女孩所展開的日常系原創動畫，在飲食文化研究社，女孩們煮出的料理讓人食指大動、口水直流，不僅如此，本作中出現的高麗菜超級精緻，彷彿真實高麗菜被搬到動畫當中，官方也放上一段切高麗菜的 ASMR 影片令觀眾紓壓地表示，「高麗菜檢定通過」、「好美的菜絲呀」、「我能感受到這個畫面的嚴肅性」、「看到這顆高麗菜時，我知道這部會是神作。」