《七龍珠爆裂激戰》全球益智RPG手遊營收第二！10周年加持狂衝90名

記者楊智仁／綜合報導

自 2015 年推出以來，《DRAGON BALL Z -七龍珠爆裂激戰-》迎來第 10 周年紀念，這款作品為手機益智類 RPG，在全球持續擁有高度人氣。根據 Sensor Tower 數據，從 2020 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日為止，《七龍珠 爆裂激戰》於全球手機益智類 RPG 市場中創下近 25 億美元（約新台幣 800 億元）總收益位居第二。

▼《DRAGON BALL Z -七龍珠爆裂激戰-》。（圖／翻攝自Sensor Tower）

從榜單可看出，全球收益前 3 名的手機益智類 RPG 均由日本發行商推出，且皆為上線超過 10 年的長壽作品，顯示在該類型市場中，日本作品的壟斷地位依然穩固。《七龍珠 爆裂激戰》10 周年活動的影響力，也直接反映在收益榜上，數據指出活動 2025 年 1 月 29 日開跑當天，《爆裂激戰》一舉登上日本手機遊戲收益排行榜首位，值得一提的是，活動前一天其排名還在第 96 位，等於單日飆升超過 90 個名次。

從持續遊玩率來看，全球手機益智類 RPG 收益前 5 名作品表現也相當一致。自 2015 年 10 月至 2025 年 2 月在日本的留存率顯示，《怪物彈珠》活動後第 30 天至第 90 天的留存率為最高，《七龍珠 爆裂激戰》則緊跟在後，同時遊戲在 95 萬的全球評價中，獲得 94% 五星評價，足見本作收歡迎程度。