大阪世博必逛鋼彈館！17米實體鋼彈現身...沉浸體驗宇宙生活

記者楊智仁/綜合報導

Bandai Namco Holdings Inc.日前舉行2025年日本國際博覽會(以下簡稱大阪關西萬博)中「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」展館開幕儀式,並向媒體公開展館內部空間。本展館將鋼彈系列作品中所描繪的「在宇宙中的生活」以及「尚未實現的科學技術」視為嶄新未來可能性,透過全新作品影片及展館空間,為參觀者帶來充滿魄力沉浸體驗,高約17公尺的「1:1鋼彈立像」更是以伸手迎接宇宙及未來之姿迎接著參觀者。

《機動戰士鋼彈》總監督—富野由悠季先生的留言

現已公開部份收錄於導覽書《GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION》中,來自《機動戰士鋼彈》總監督富野由悠季先生留言內容,「各位在『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』展館中所見到的事物,硬要說的話全部都還是癡人說夢,儘管如此『就是因為有這樣的可能性,所以請不要對未來感到絕望』是很重要的。」

「在接觸到能夠延續到那樣未來的研究及領域後,我感受到了希望,找到就算過了50年、100年,也有為了人類未來而該從事的工作。在這層意義上,我認為『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』作為一個在大阪萬博這樣的場所中所展示的事物,已經成為非常令人驚豔的物品了,如果能夠讓更多參觀者看見,並提高人類未來可能性的認知就好了。」

展館內的全新影像現已公開

階段0 - 夢洲站入口、階段1 - 夢洲站的搭乘大廳、階段2 - 軌道電梯、階段3 - 太空站「Star Jaburo」、階段4 - 通往緊急避難艙的道路、階段5 - 避難艙、在宇宙之旅中陪伴參觀者的工作人員、以鋼彈模型的零件框架所製作的宇宙殖民衛星(戶外展示)。

鋼彈活動「Pavilion Day」7月20日在萬博會場內展開

以影像及音樂,將鋼彈系列在超過45年間,以多樣作品描繪的「宇宙時代」呈現於觀眾眼前。透過大阪交響樂團於音樂的豐富表現及西川貴教等來賓所帶來的精彩演出,邀請觀眾前往「全新的宇宙世紀」。以鋼彈主題曲為中心展開,觀眾將可以盡情感受此處才能享受的音樂體驗。

即將舉行「鋼彈元宇宙第4次期間限定公開」

為紀念「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」參與展出,「鋼彈元宇宙第4次期間限定公開」即將在2025年4月21日至2025年5月20日舉行,除了可以以虛擬化身的視角於各式角度欣賞「1:1鋼彈立像」,更可以購買各式各樣的相關商品。此外,「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」亦將會在大阪關西萬博的虛擬會場「Virtual Expo - Yumeshima Islands in the Sky」中,於「Earth Island」登場。

【展館資訊】

.展館名稱:GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION

.設展公司:Bandai Namco Holdings Inc.

.展出期間:2025年4月13日(日)~2025年10月13日(一)

.1:1鋼彈立像公開時間:9:00~22:00

.展館體驗:10:00~21:00(最終入場時間:20:10)