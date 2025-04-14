關稅衝擊？索尼宣布PS5漲價　英歐紐澳受波及網「哀鴻遍野」

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼遊戲機PlayStation 5（PS5）從2020推出至今，深受許多玩家們喜愛。在這四年期間，不僅推出過縮小體積版的PS5 Slim和PS5 Pro，官方也在先前允許部分地區實施租借方案，然而隨著時間推移PS5價格一直上漲，再加上近期川普關稅政策，索尼4月13日又再度宣布將調整PS5在歐洲、英國、澳洲、紐西蘭的售價。

▼索尼宣布將上漲歐洲、英國、澳洲、紐西蘭等地區的PS5價格。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

根據PlayStation Blog最新公告，考量到在高通膨與匯率波動等經濟環境下，索尼互動娛樂（SIE）做出了艱難的決定，將從4月14日起提高PlayStation 5遊戲機在歐洲、中東、非洲（EMEA區域）、澳洲、紐西蘭等部分市場的建議售價。

其中PS5數位版價格都上漲，像是歐洲無光碟數位版就從449歐元（約新台幣16164元）到499歐元（約新台幣17964元），英國PS5數位版則是上漲到429英鎊（約新台幣18305元），光碟版價格則是不變。其實早在先前PS5價格就已經調漲過，比起最早PS5開賣時的價格，現在歐洲數位版已經貴了100歐元（約新台幣3200元），英國則是漲了70英鎊（約新台幣2940元），澳洲數位版也多了150澳幣（約新台幣3000元）、紐西蘭更高出了210紐元（約新台幣3990元）。

至於光碟機的部分則是全面降價，PS5 Pro價格則是不變，而台、港版是否更進，還有待官方後續公告。對此網友們表示，「越晚越貴」、「咳，關稅衝擊」、「五年了還漲」、「乾脆買一台電腦算了，反正遊戲都有」、「不說還真不知道，價格漲得這麼多」。

▼PS5數位版價格一覽。（圖／翻攝自PlayStation Blog）