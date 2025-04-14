童年經典《小朋友齊打交2》6月推出　8人對戰...最後三角色重製中

記者楊智仁／綜合報導

童年經典《小朋友齊打交》（Little Fighter 2；LF2）繼先前曝光重製消息後，如今開發者 Marti Wong 宣布《小朋友齊打交 2 重製版》將於 6 月登陸 Steam帶大家重返童年，同時本作支援最多 8 人的 PC 在地連線。

▼《小朋友齊打交 2 重製版》。（圖／翻攝自Steam）

1999 年推出的童年經典《LF2》經過 25 年時光，終於確定在 2025 年 6 月 30 日以重製版本的姿態重現在玩家面前，儘管沒有支援線上聯機，不過遊戲提升畫質、本地連線模式的品質，更大大增強多人遊戲樂趣，目前將提供英文、繁體中文版可供玩家選擇。此外，根據 Steam 頁面上介紹，單機最多支援 4 人遊玩，本地遊戲最多到 8 人上線。

《小朋友齊打交 2 重製版》新角色和關卡預計在後續更新中引入，目前原始 23 位角色已完成 20 位，最後冰火人（Firzen）、戟王（Louis）、大邪鬼（Julian）三位重製中，消息一出也讓網友興奮表示，「防跳攻防跳攻攻跳跳攻」、「準備好輸入密技了」、「童年要回來了！」有興趣的玩家可以先把遊戲加入到願望清單中。