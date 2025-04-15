Bungie重啟撤離射擊《馬拉松》　總監「與《逃離柯塔夫》共存」

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲開發商Bungie重啟科幻撤離射擊遊戲《馬拉松》，並確定將在9月23日正式推出，官方也預計在4月23日展開封閉Alpha測試。玩家將組成三人小隊，根據不同地圖與其他小隊展開廝殺。對此官方表示，「其他撤離射擊遊戲會失敗是一直想超越《逃離柯塔夫》，但此款遊戲將採取不同策略，與其共存」。

▼《馬拉松》預計在4月23日展開封閉Alpha測試。（圖／翻攝自《馬拉松》Steam）

《馬拉松》是一款科幻多人射擊遊戲，玩家將扮演故傭兵，遊戲中可以從六個角色中選擇其中一位並組成三人小隊，挑戰撤離任務的同時盡可能搜刮多個戰利品，然後活到最後成功撤離。其實此款遊戲早在開發商Bungie旗下熱門遊戲《天命》之前就已經推出，而這次官方表示將回歸初心決定重啟此款遊戲，而且會有別於其他撤離射擊遊戲，並確定9月23日正式推出，預計將在4月23日先行展開封閉Alpha測試。

對於官方而言遊戲的調整已經醞釀很久，其實多年來《逃離柯塔夫》一直佔據撤離射擊這塊領域的龍頭，許多開發商也試圖想與其競爭，但都宣告失敗。從最新的預告片中可看到官方想試圖加入創新與獨特玩法，並且不會像其他撤離射擊遊戲一樣具有懲罰機制。

對此，遊戲總監Joe Ziegler於先前採訪中提到，「對我來說並不認為就要與其他相同領域的遊戲直接競爭並試圖吃掉它們。每當我思考這個問題時，都會想如何提供一些有趣、酷的東西，讓它能夠與其他作品並存，並且一樣重要」。此外，《地獄潛伏者2》的創意總監Johan Pilestedt也表示，「試圖複製《逃離塔科夫》的成功永遠是徒勞的，因為人們不會想一遍又一遍地玩同一款遊戲」。