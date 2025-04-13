《銀魂劇場坂》阿銀變壞人？聲優看劇本傻眼：阿銀竟淪為男二

記者楊智仁／綜合報導

《銀魂》這部在全世界擁有廣大粉絲群眾的動畫作品，預計在4月18日於全台各大戲院推出20周年紀念企畫第3彈《銀魂劇場版2D 金魂篇》，主角阿銀與他的萬事屋伙伴們將遇到什麼樣感人肺腑卻又令人捧腹大笑的故事呢？就連幫阿銀(坂田銀時)的配音聲優杉田智和看著大銀幕都忍不住說，「這麼搞笑的劇情在大銀幕上看到也太過癮了吧，是《銀魂》就不意外了。」

《銀魂劇場版2D 金魂篇》背景發生在這個曾經被稱為武士之國的國家，自從20年前被宇宙降臨的「天人」下了廢刀令之後，武士逐漸沒落，但是，就在這個時代一位擁有武士魂的男子出現了，他擁有一頭離子燙直的金髮與堅定不移的靈魂，他是坂田金時，人稱：經營「萬事屋的阿金」…等等，阿銀呢？這應該是「萬事屋的阿銀」才對啊？就連幫阿銀(坂田銀時)配音的杉田智和看到劇本也傻眼「怎麼變這樣？」他甚至假裝賭氣地說，「我知道《金魂篇》的主要角色是金時，卻怎也沒想到自己聲配的阿銀有一天竟淪為男二，身邊的伙伴全投靠到金時那去了，怎麼會。」

杉田智和甚至表示，某次母親來探班，無意間看到聲演阿金的中村悠一的配音表現時，忍不住轉頭對他說：「那個配阿金的中村先生很厲害耶，智和，你好像沒什麼用了喔。」輾轉得知此事的中村覺得開心卻又很不好意思，他說，「為了讓番外篇的主角阿金在氣勢上不輸給觀眾心目中的阿銀，我也是拚盡全力，幸好有聲演神樂的釘宮理惠與聲演新八的坂口大助幫助下，才順利完成「阿金」配音工作。

坂田金時與坂田銀時就像是完全相反的兩個人，阿金是擁有金色離子燙直順髮型與堅毅不屈性格的男子，帶領著神樂與志村新八，完成無數的委託，完美的性格與天生的領導力，讓他成為歌舞伎町的人氣王；而一頭天生銀色亂髮的阿銀說好是在《銀魂》中才是真正的男主角，這次卻遇到各方面都比自己優秀好幾倍的阿金，連走在町上都沒有人認得他，阿銀決心搶回往日的地盤，而阿金與夥伴們也打算擊退這名奇怪的銀髮男子，他們倆人誰能恢復歌舞伎町的和平日常。